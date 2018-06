Coupe du Monde 2014. L’Argentine s’impose sans briller face à la Bosnie, grâce à un but de Messi sur le score de 2-1. Quatre ans plus tard, le scénario aurait pu se répéter si La Pulga avait inscrit son penalty à la 63e minute. Mais voilà, Halldorsson, l’excellent portier de l’Islande, avait les gants chauds, et stoppait la tentative du numéro 10. Miné par son échec, le 3e en 16 penalties tirés avec l’Argentine, Messi n’aura donc pas réussi à sortir la sélection de son mauvais pas. Mauvais pas car elle a affiché un visage très décevant. Sans idées, sans fonds de jeu, à s’entêter à passer par l’axe, l’Albiceleste n’a pas rassuré les nombreux sceptiques.

Et la presse argentine ne s’est pas privé de tirer la sonnette d’alarme après ce match nul inaugural. « Désenchantement et impuissance, la sélection n’a pas été une équipe. Du milieu à l’attaque, Messi n’a pas été aidé. Et comme ce n’était pas le jour du numéro 10, tout s’est mal terminé », écrit ainsi Clarin, évoquant la « fragilité défensive » de l’équipe entraînée par Jorge Sampaoli. Les choix du sélectionneur n’ont pas tous été compris mais ses changements se sont avérés logiques, avec les sorties de Biglia et Di Maria, particulièrement décevants (et crédités d’un 3,5 dans le journal Olé), pour les entrées de Banega et Pavon.

Messi divise déjà

Marcos Rojo est également pointé du doigt pour ses carences criantes, qui affaiblissent le secteur défensif, déjà peu serein de base. Mais comme souvent, l’homme qui fait débat est Lionel Messi. Noté 4 par Olé, il divise la presse argentine. D’un côté, ceux qui déplorent son manque d’efficacité et son peu de rayonnement : « Messi a fini par être le résumé d’une Argentine qui n’a pas bien joué et qui a souffert de l’intensité physique et du schéma tactique proposé par l’Islande. Ses erreurs défensives, son inaction au milieu et un Messi éteint ont conduit l’Albiceleste à un match nul inaugural face à une Islande limitée. »

De l’autre, ceux qui ne veulent pas le pointer du doigt en raison de la pauvreté du jeu autour de lui. « L’Albiceleste reste la même équipe qui depuis plus de 13 ans cherche un partenaire à Lionel Messi sans le trouver. Et ce n’est pas un penalty manqué par le meilleur joueur du monde ni un autre oublié qui pourra changer la donne. L’absence de ce partenaire, ou plutôt de ces partenaires, est un problème. Cela semble compliqué, mais c’est simple. C’est pourquoi la fin du match d’aujourd’hui à Moscou a vu le capitaine de l’équipe nationale monopoliser le ballon et se démener, frustré, le brassard fièrement vissé au bras », écrit ainsi La Nacion. Une chose est certaine, voilà déjà l’Argentine sous pression, alors que le prochain match la mettra aux prises avec la Croatie, le jeudi 21 juin.