Gareth Southgate a tranché. Le sélectionneur anglais a choisi les 23 joueurs qui disputeront la Coupe du Monde 2018 et tenteront de ramener une deuxième étoile à la sélection des Three Lions après 1966. Il n’est pas passé par une pré-liste comme ses collègues allemands ou portugais et a écarté deux habitués Joe Hart et Jack Wilshere. Le premier nommé a été un cadre des Three Lions (75 capes). Le second a participé aux dernières échéances en étant un élément important dans l’entrejeu.

Pour le reste, le sélectionneur anglais a privilégié la jeunesse, comme prévu par les médias anglais. De Lingard à Rashford en passant par Alexander-Arnold ou Loftus-Cheek, les Anglais présenteront l’une des équipes les moins expérimentées parmi celles du Vieux Continent.

A priori, Southgate alignera en Russie un schéma à 3 défenseurs axiaux, dans le cadre d’un 3-4-3 ou d’un 3-5-2. Sur le plan de la vitesse, l’Angleterre est bien fournie puisqu’elle pourra compter sur les flèches Sterling, Rashford ou encore Lingard. Bien sûr, le duo de Tottenham, club le plus représenté dans la sélection, composé de Harry Kane et Dele Alli sera attendu au tournant !

La liste des 23 Anglais :

Gardiens : Jack Butland (Stoke City), Jordan Pickford (Everton), Nick Pope (Burnley)

Défenseurs : Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Gary Cahill (Chelsea), Fabian Delph (Manchester City), Phil Jones (Manchester United), Harry Maguire (Leicester), Kevin Trippier (Tottenham), Kyle Walker (Manchester City), John Stones (Manchester City), Danny Rose (Tottenham)

Milieux de terrain : Jordan Henderson (Liverpool), Dele Alli (Tottenham), Eric Dier (Tottenham), Ruben Loftus-Cheek (Crystal Palace), Ashley Young (Manchester United)

Attaquants : Harry Kane (Tottenham), Raheem Sterling (Manchester City), Jamie Vardy (Leicester), Danny Welbeck (Arsenal), Marcus Rashford (Manchester United) ; Jesse Lingard (Manchester United)

La liste des cinq réservistes : Tom Heaton (Burnley), Lewis Cook (Bournemouth), James Tarkowski (Burnley), Jake Livermore (West Bromwich Albion), Adam Lallana (Liverpool)