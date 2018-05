Alors que la plupart des sélections dévoilent des pré-listes pouvant monter jusqu’à 35 joueurs avant de donner les 23 finaux dans les prochaines semaines, le Brésil a fait le choix de donner directement la liste des 23 retenus pour la compétition. Après une campagne de qualification particulièrement réussie, ayant survolé la phase de poules, la Canarinha est annoncée par beaucoup d’observateurs comme le grand favori.

Une liste impressionnante dans laquelle on retrouve du très beau monde, à commencer par le poste de gardien avec Alisson et Ederson. En défense, Thiago Silva et Marquinhos sont logiquement de la partie. La blessure de Dani Alves devrait être couverte par Fagner, et Danilo sera donc a priori le titulaire sur le flanc droit de la défense de la sélection brésilienne.

Au milieu et en attaque, il y a aussi du très beau monde, avec ce trio offensif composé par Neymar, Coutinho et Firmino qui devrait poser des problèmes à toutes les défenses présentes au rendez-vous russe. Le Parisien sera particulièrement attendu au tournant, lui qui avait manqué la fameuse demi-finale face à l’Allemagne en 2014... Luiz Gustavo n’a lui pas été retenu. De la solidité au milieu et de la magie devant ; une recette qui pourrait mener la Canarinha vers un 6e sacre mondial...

La liste des 23 du Brésil pour la Coupe du Monde 2018 :

Gardiens de but : Alisson (AS Roma, ITA), Ederson (Manchester City, ANG), Ramos Cassio (Corinthians, BRE)

Défenseurs : Danilo (Manchester City, ENG), Fagner (Corinthians, BRA), Marcelo (Real Madrid, ESP), Filipe Luis (Atletico Madrid, ESP), Thiago Silva (PSG, FRA), Marquinhos (PSG, FRA), Miranda (Inter Milan, ITA), Geromel (Gremio, BRA)

Milieux de terrain : Casemiro (Real Madrid, ESP), Paulinho (Barça, ESP), Renato Augusto (Beijing Guoan, CHI), Philippe Coutinho (Barça, ESP), Fernandinho (Manchester City, ENG), Fred (Shakhtar, UKR), Willian (Chelsea, ANG)

Attaquants : Taison (Shakhtar, UKR), Neymar (PSG, FRA), Gabriel Jesus (Manchester City, ANG), Roberto Firmino (Liverpool, ANG), Douglas Costa (Juventus, ITA)