Ce jeudi à 20 heures, Didier Deschamps dévoilera les noms des joueurs retenus pour participer à la Coupe du Monde 2018 en Russie. Un moment solennel par lequel d’autres sélectionneurs sont passés ces derniers jours. C’est le cas d’Hervé Renard. L’homme fort du Maroc a dévoilé aujourd’hui une liste élargie de 26 joueurs dont trois réservistes. Des joueurs convoqués pour le stage de préparation au Mondial à partir du 24 mai à Rabat. L’ancien entraîneur du FC Sochaux-Montbéliard et du LOSC a tranché dans le vif et a fait confiance à la plupart des joueurs appelés depuis sa prise de fonction avec les Lions de l’Atlas.

Cadre de l’équipe nationale, le défenseur de la Juventus Turin, Medhi Benatia, est présent. C’est aussi le cas de Nabil Dirar, Romain Saiss, Khalid Boutaib ou encore Younès Belhanda. Le jeune et talentueux Amine Harit, qui a opté depuis quelques mois pour le Maroc, sera lui aussi du voyage en Russie. Idem pour Hakim Zyech (Ajax) ou encore Achraf Hakimi (Real Madrid). Certains pensionnaires de Ligue 1 à l’image de Youssef Ait Bennasser (Caen) ou encore Hamza Mendyl (LOSC) ont aussi été appelés par Renard.

En revanche, le sélectionneur de l’équipe nationale marocaine n’a pas fait que des heureux. On peut notamment souligner l’absence de Sofiane Boufal, qui n’a pas vécu une saison évidente du côté de Southampton. On connaît donc les 23 internationaux qui défendront les couleurs des Lions de l’Atlas, même si le sélectionneur a fait appel à trois réservistes (El Hajjam, Mazraoui, En-Nesyri). Dans le groupe B, le Maroc croisera le fer avec l’Espagne, le Portugal et l’Iran. Un groupe où les coéquipiers de Benatia feront office d’outsiders, mais ils auront leur mot à dire !

La liste du Maroc pour le Mondial 2018 :

El Kajoui (Numencia), Bounou (Girona), Tagnaouti (IRT), Dirar (Fenerbahçe), Da Costa (Istanbul BB), Saiss (Wolverhamtpon), Mendyl (LOSC), Amrabet.S (Feyenoord), Benatia (Juventus), Hakimi (Real Madrid), Banoun (RCA), El Ahmadi (Feyenoord), Ait Bennasser (Caen), Boussoufa (Al Jazira), Belhanda (Galatasaray), Fajr (Getafe), Harit (Schalke 04), Amrabet N (Leganés)., Zyech (Ajax), El Kaabi (RSB), Boutaib (Malatyaspor), Bouhaddouz (St Pauli), Carcela (Standard de Liège).

Réservistes :

El Hajjam (Amiens), Mazraoui (Ajax), En-Nesyri (Malaga)