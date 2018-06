« Chronique d’un désastre », « Casa de Papelon », « humiliation », « honte » : voilà le genre de titres que l’on peut lire dans la presse argentine ce vendredi matin, au lendemain de la déroute de l’Albiceleste face à la Croatie (0-3). « Ils ont brisé notre âme », écrit carrément Olé. Les Sud-Américains sont tombés du toit d’un immeuble avec ce résultat et, aujourd’hui, on peut conseiller au sélectionneur Sampaoli et à ses hommes de ne pas lire les journaux pour ne pas avoir le moral dans les chaussettes.

Le quotidien La Nacion évoque par exemple le désordre tactique de la sélection. « La triste conséquence d’un jeu sans idées », peut-on lire. Sans idée directrice, c’est sûr mais Sampaoli a pourtant assumé son style en repassant à trois derrière et en effectuant plusieurs changements par rapport à l’équipe qui avait déjà déçu, mais dans de moindres proportions, face à l’Islande (1-1). « En ce qui concerne les raisons, nous n’avons pas réussi à aligner la meilleure équipe pour accompagner Lionel Messi », a-t-il finalement acté hier soir en conférence de presse. Insulté en plein match par des supporters argentins en colère, Sampaoli va passer des jours difficiles. Selon les médias argentins, il ne sera pas démis de ses fonctions en pleine Coupe du Monde (cela coûterait cher puisqu’il a signé un contrat de 5 ans) mais ses jours sont comptés tant la rupture semble consommée avec certains cadres, dont Sergio Agüero.

L’Argentine a du mal à croire à une révolte

Si les quelques joueurs qui se sont arrêtés face à la presse en zone mixte ont tenu à garder espoir en vue du dernier match face au Nigeria (même s’ils n’ont plus leur destin entre leurs mains), la presse argentine ne croit guère au miracle et évoque déjà « la fin d’un cycle » au sujet de la sélection. Le journal Olé dresse ainsi une longue liste de reproches à l’Albiceleste : « l’équipe a disparu », « Messi n’était pas le crack Messi que nous voyons à la télé à Barcelone », « les choix de l’entraîneur ne payent pas », « les gens n’ont plus confiance en leur sélection ».

Comment l’Argentine pourra-t-elle redresser la tête pour son dernier match de poule ? Comme le rapporte TyC Sports, le retour au camp de base s’est fait dans une ambiance plombée. Pas de réunion entre les joueurs et le staff. Chacun est rentré dans sa chambre la tête basse. « Sans esprit ni guide dans l’obscurité, l’équipe d’Argentine est surprise par l’impact de la défaite. Cela laisse présager le pire », écrit La Nacion. Révolte ou abandon total pour le 3e match ? Réponse le mardi 26 juillet à 20 heures.