« La France a balancé une cargaison de football sur l’Uruguay. Elle a donné une leçon de football, dominé la Celeste de la première à la quatre-vingt dixième minute, et s’est très logiquement qualifiée pour les demi-finales de la Coupe du Monde, » lance le quotidien uruguayen El Observador au coup de sifflet final, ajoutant que « lorsque l’on perd de belle façon, il n’y a rien à ajouter. » Le journal imprimé à Montevideo va plus loin et ose une comparaison avec le Portugal, adversaire écarté par la Celeste et Edinson Cavani en huitième de finale. « L’équipe de France a beaucoup plus de football que l’équipe de Cristiano Ronaldo, et lorsqu’elle s’est présentée dans les trente derniers mètres, elle a toujours été dangereuse. »

Comme en Espagne, en Allemagne, ou en Argentine, la presse uruguayenne parle de fin de cycle. « La Coupe du monde se termine pour l’Uruguay. Et avec, sûrement, le meilleur d’une génération historique, celle de Muslera, Godín, Cáceres, Suárez, Cavani, qui auront dépassé les 35 ans lors du Mondial au Qatar en 2022. Il est temps de les remercier pour les joies vécues, et de regretter que ce vendredi après-midi le football n’ait pas été au rendez-vous, » conclut El Observador. Après avoir évoqué « La fin d’un rêve », El Pais souligne lui l’attitude d’Antoine Griezmann, qui n’a pas célébré son but face à la Celeste. Attaché au pays sud-américain, l’attaquant de l’Atlético de Madrid se voit offrir une bonne place en une du quotidien, qui titre « Griezmann a une nouvelle fois prouvé son amour pour l’Uruguay ».

Du côté du journal El Diario, le titre est flatteur : « Tombé face à une énorme équipe de France, l’Uruguay dit au revoir au Mondial ! ». Il poursuit en résumant froidement la rencontre : « L’équipe de Deschamps a réalisé une meilleure performance sur le terrain et a déstabilisé toute l’équipe uruguayenne. » La Republica, de son côté, est concise, mais claire : « la France met fin au rêve de la Celeste : elle fut supérieure et s’est imposée 2-0 ». Toujours dans El Observador, joueurs et sélectionneur ont pu exprimer leur sentiment après la l’élimination. Si le capitaine de la Celeste, Diego Godin, a tout d’abord tenu à féliciter ses troupes, il a également rendu hommage aux Bleus, assurant que la France était « une grande équipe avec de jeunes joueurs ».