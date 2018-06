C’était un choc pour le moins inattendu qui se déroulait cet après-midi à la Jekaterinburg Arena entre le Japon et le Sénégal. Les deux sélections qui ont remporté leur premier match 2-1 respectivement face à la Colombie et la Pologne, se disputaient donc la première place du groupe H. Dans cette optique, le sélectionneur japonais Nishino Akira alignait un 4-2-3-1 avec Osako en pointe. Le joueur de l’OM Hiroki Sakai était titulaire tout comme Kawashima le portier du FC Metz. De son côté, Aliou Cissé optait pour un 4-3-3 avec le trio Mané-Mbaye Niang-Ismaïla Sarr. Dans les premières minutes, le Sénégal mettait le pied sur le ballon tentait de s’approcher des buts gardés par Kawashima grâce aux montées de Sabaly et Wagué sur les côtés. Sur sa première opportunité, la sélection sénégalaise ouvrait le score.

Suite à un long centre de Wagué, le cuir revenait côté gauche sur Sabaly, dont la frappe était mal négociée par Kawashima. Sadio Mané qui rodait par là poussait le cuir au fond des filets (1-0, 11e). Les hommes d’Aliou Cissé contrôlaient les opérations et utilisaient beaucoup les couloirs offensivement. Suite à un centre de Wagué, la volée d’Ismaïla Sarr obligeait Kawashima à rester vigilant sur sa ligne (22e). Alors que le rythme retombait quelque peu, le Japon revenait aux affaires. Sur une transversale de Yoshida, Nagatomo contrôlait le cuir et laissait Inui achever l’action avec une frappe enroulée qui trompait N’Diaye (1-1, 34e). Le Sénégal manquait de reprendre l’avantage avant la pause. Sur un ballon en profondeur de Badou N’Diaye, Mbaye Niang se retrouvait seul devant Kawashima mais perdait son duel (39e). A la pause, les deux équipes se quittaient dos à dos (1-1).

Honda remet le Japon sur les bons rails

Au retour des vestiaires, le Japon jouait crânement sa chance. Sur un centre de Nagatomo, Haraguchi déviait la ballon de la tête pour Osako qui voyait sa tentative de la tête bien captée par N’Diaye (49e). Le Sénégal tentait de reprendre le contrôle des opérations. Sur une frappe lointaine, Mbaye Niang obligeait Kawashima à s’employer pour capter le ballon (54e). La sélection nippone ratait l’immanquable. Sur un centre de Hasebe venu de la droite, Osako seul au point de penalty ne parvenait pas à reprendre le ballon (60e). Le Japon frôlait une nouvelle fois le deuxième but. Dans la surface, Osako talonnait pour Inui dont le piqué venait mourir sur la transversale de N’Diaye (65e).

Au plus fort de la domination japonaise, le Sénégal doublait la mise. Sur la gauche, Mané décalait Sabaly qui centrait fort devant le but. Wagué décochait une lourde frappe imparable pour Kawashima (2-1, 71e). Six minutes plus tard, la sélection nippone égalisait. Suite à un centre venu de la droite, N’Diaye se trouait quelque peu, le ballon revenait sur Inui côté gauche dont le centre était repris victorieusement par Honda fraîchement entré en jeu (2-2, 78e). Avec ce résultat nul, les deux équipes occupaient les deux premières places du groupe avec quatre points. Il faudra encore patienter pour entrevoir les huitièmes de finale...

