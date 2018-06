Hier, le groupe F a été inauguré par le champion du Monde allemand. Les joueurs de Joachim Löw se sont inclinés sur le score d’un but à zéro contre le Mexicain. Les deux autres équipes de ce groupe peuvent donc nourrir de réels espoirs après cette contre-performance de la Mannschaft. C’était leur tour aujourd’hui de rentrer en lice dans ce Mondial russe. Ainsi, à Novgorod, les Suédois et les Coréens se disputaient le droit de rêver à un tour à élimination direct, en tout cas, ils s’offraient de l’espoir. Placés dans le groupe - en éliminatoire - de la France, les Suédois avaient donné beaucoup de fil à retordre aux Tricolores.

Mais dans ces premières quinze minutes, c’était bien les coéquipiers d’Emil Forsberg qui souffrait. Les accélérations de Son, le joueur de Tottenham, faisaient beaucoup de mal à l’arrière-garde suédoise sans pour autant que les attaques coréennes se montrent très dangereuses. Dès le quart d’heure de jeu, les Blågult ont montré de quoi ils étaient capables, insaisissables dans les petits espaces. Ainsi, cela devenait le show Cho, le portier coréen. Bien servi par Ola Toivonen, Marcus Berg se trouvait seul, à trois, mètres, mais l’ultime rempart repoussait magnifiquement la tentative de l’avant-centre d’Al Ain (21e). Berg tentait tout ce qu’il pouvait tenter, mais, lorsqu’il n’était pas contré par un défenseur (29e), ses partenaires ne suivaient pas ses actions (43e). À la pause, les Suédois dominaient la rencontre, mais ne trouvaient pas la faille.

La VAR à la rescousse de la Suède

Au retour des vestiaires, les Scandinaves jouaient crânement leurs chances. Ainsi, sur un nouveau contre, Forsberg récupérait le cuir, éliminait son vis-à-vis avant d’envoyer une frappe enroulée qui allait rejoindre dans les airs celle du penalty péruvien tiré par Cristian Cueva samedi dernier (49e). Mais la réponse ne se faisait pas attendre. Koo était à la réception d’un centre venu de la gauche mais le milieu de terrain relayeur voyait sa reprise de la tête flirter avec le poteau (52e). Les mouvements offensifs s’enchaînaient et Toivonen, à la réception d’un coup franc excentré, trouvait une nouvelle fois Cho sur sa route (56e). Mais l’utilisation de la VAR allait une nouvelle fois faire son apparition.

Après un tacle sur Claesson dans la surface, les Coréens contraient mais l’arbitre arrêtait cette action pour demander l’utilisation de la vidéo avant de désigner le point de penalty (64e). Le capitaine et défenseur Andreas Granqvist transformait tranquillement la sentence (1-0, 65e). Dans la foulée, les Coréens tentaient le tout pour le tout afin de revenir dans la rencontre, mais les attaquants essayaient le plus souvent de passer seuls tandis que les Suédois défendaient bien bas. Malgré d’ultimes tentatives, dont celle de Hwang (90e +2), les Coréens ne parvenaient pas à faire leur retard d’un but. Avec cette victoire, les Suédois rejoignent le Mexique en tête de la poule F.

