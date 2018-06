Qui doit avoir peur de l’autre ? La France ou l’Argentine ? Une chose est certaine, Lionel Messi a du respect pour les Bleus et il ne va pas s’amuser à les exciter à quelques jours du huitième de finale à Kazan (samedi à 16 heures). Interrogé après la victoire face au Nigéria, le numéro 10 et capitaine argentin, buteur contre les Super Eagles, a dit tout le bien qu’il pensait des joueurs de Didier Deschamps.

« Contre la France, ce sera difficile. Je le sais, j’ai vu tous leurs matches. La France a une très bonne équipe, ils ont des bonnes individualités. Ils ont des bons défenseurs, de bons milieux et de bons attaquants. Ils ont des joueurs très rapides qui peuvent faire la différence, des coéquipiers devant (au Barça, Ousmane Dembélé) et derrière (Samuel Umtiti) », a-t-il expliqué, relayé par l’AFP.

Match spécial pour « le Français » Higuain

Le sélectionneur Jorge Sampaoli, lui aussi, reste sur ses gardes avant d’affronter Antoine Griezmann et sa bande. « On devra avoir plus de régularité (que face au Nigeria) et peut-être que l’on pourra passer le prochain tour. Ce match contre la France va être dur. On va devoir être très cohérent pour gagner », confiait-il en conférence de presse mardi soir, précisant qu’il demanderait volontiers des conseils à la Pulga, mais aussi Giovani Lo Celso et Angel Di Maria, qui évoluent en Ligue 1, au Paris SG.

Né à Brest en 1987, Gonzalo Higuain jouera un match forcément particulier samedi. « Je n’ai jamais affronté les Français, ce sera une première pour moi, dans un contexte très spécial, un match à élimination directe. Il faudra qu’on soit remontés à bloc pour avoir une chance de passer », a lancé le buteur de la Juventus Turin, lui aussi méfiant, relayé par L’Équipe. Même son de cloche pour Javier Mascherano. « C’est une grande équipe, un candidat au titre », a lâché el Jefecito. On a hâte d’y être !