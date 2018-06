Ce lundi, la Pologne a été éliminée du Mondial russe par la Colombie (0-3) après avoir déjà été défaite contre le Sénégal (1-2). Hier, les Aigles Blancs n’ont absolument rien réussi offensivement et le 3-4-3 de Nawalka s’est révélé être une erreur au fur et à mesure que les minutes avançaient. En résumé la performance de la Pologne hier pouvait se résumer à de longs ballons envoyés devant pour un Lewandowski bien trop seul et surtout très bien serré par Yerri Mina et Davinson Sanchez qui, par conséquent, n’en ont fait qu’une seule bouchée.

Alors, depuis hier, forcément, la presse polonaise est bien plus véhémente qu’après la rencontre face au Sénégal. Przeglad Sportowy s’est d’ailleurs régalée avec sa Une. « Adam Nawalka présente Dziady, pièce de théâtre. Un drame footballistique en 2 actes. Avec la participation de toute l’équipe de Pologne. En accord avec la tradition des éditions 2002 et 2006 », en référence aux éliminations au premier tour des deux derniers Mondiaux joués par les Polonais.

« Les plus grandes catastrophes n’arrivent généralement pas parce qu’une chose a cessé de fonctionner. Les catastrophes se produisent par l’accumulation de nombreuses petites choses qui, en même temps, cessent de fonctionner », écrit ce même média dans son analyse de la compétition polonaise. Dès lors, ça déroule ensuite. En gros, les joueurs majeurs de l’Euro en France ont disparu des radars. Krychowiak avait signé au PSG, il a été relégué cette année avec WBA. La jeune pépite Bartosz Kapustka est portée disparue depuis son transfert raté à Leicester et Kamil Grosicki est moins performant qu’à Rennes.

Nawalka s’est trompé

En résumé, les médias expliquent que cette équipe, si belle à voir jouer, comme Arkadiusz Milik, n’est plus vraiment la même, les joueurs eux-mêmes ne performant pas comme avant l’Euro. Cet échec était donc relativement prévisible, mais pas forcément dans ces grandes largeurs. Pourtant, lors des éliminatoires, tout allait bien, mais la Gazeta Wyborcza voit juste : « pendant les éliminatoires de la Coupe du monde, nous avons vu Lewandowski efficace dans une équipe qui fonctionne bien. Il n’y avait ni Lewandowski ni l’équipe en Russie. Ça ne pouvait pas bien se terminer ».

Mais le sélectionneur, Adam Nawalka, en prend aussi pour son grade. « Nawałka pensait qu’un bon départ était nécessaire pour réaliser quoi que ce soit au tournoi. Au moment crucial, cependant, le sélectionneur avait tort. Il a mis tous les joueurs les plus offensifs lors de la rencontre face au Sénégal, ce qui a affaibli le milieu de terrain. Au lieu de jouer un des meilleurs matches au moment clé, son équipe a joué l’un des pires. Tout ce qui s’est passé par la suite était une tentative de sauvetage paniqué d’une situation condamnée à l’échec », peut-on ainsi lire. Il restera une rencontre à la Pologne pour sauver l’honneur, ce sera contre le Japon, jeudi prochain (une rencontre à suivre en direct sur notre live commenté).