C’est la première grosse affiche de cette Coupe du Monde 2018. Ce vendredi, à Sochi, le Portugal, champion d’Europe 2016, affronte l’Espagne, vainqueur de l’Euro 2012. Un choc au sommet entre deux sélections voisines qui se connaissent sur le bout des doigts. Un match XXL qui sera forcément scruté avec attention au vu des derniers événements survenus du côté de la Roja.Le limogeage surprise de Julen Lopetegui mercredi laisse en effet l’écurie ibérique quelque peu orpheline, même si Fernando Hierro a pris la relève en urgence.

L’ancien pensionnaire du Real Madrid devrait d’ailleurs s’appuyer sur le travail de son prédécesseur. David De Gea, encore très bon cette saison avec Manchester United, gardera les buts espagnols. L’ancien de l’Atlético Madrid sera protégé par une ligne de quatre défenseurs : Nacho à droite, la paire Sergio Ramos-Gerard Piqué dans l’axe et Jordi Alba à gauche. Du grand classique. Dans l’entrejeu aussi, on devrait retrouver les habituels Sergio Busquets, Andrés Iniesta et Koke, et ce, même si le nom de Thiago apparaît dans la presse catalane.

Du classique des deux côtés

À la baguette, Hierro devrait choisir Isco et David Silva, chacun en faux-pieds. Deux redoutables manieurs de ballon qui auront pour mission de servir au mieux Diego Costa. Face à ce onze, la Seleção das Quinas devrait elle aussi miser sur ses titulaires habituels. Rui Patricio sera titularisé dans les buts lusitaniens. Devant lui, là aussi, une ligne de quatre défenseurs, avec de droite à gauche, Cedric, Pepe, José Fonte et Raphaël Guerreiro, l’ancien Lorientais.

Au milieu, João Moutinho tiendrait la corde pour accompagner la sentinelle William Carvalho, même si, pour Record, Manuel Fernandes, auteur d’un bel exercice avec le Lokomotiv Moscou, pourrait créer la sensation. João Mario et Bernardo Silva, eux aussi en faux pieds, seront en charge de l’animation offensive, en soutien d’un duo composé par Gonçalo Guedes, récompensé pour sa saison à Valence et sa belle préparation, et Cristiano Ronaldo, capitaine de Fernando Santos. On en salive d’avance !