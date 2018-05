Après la Russie, pays hôte, et le Brésil, l’Iran a été la troisième nation à se qualifier pour le Mondial 2018. La Team Melli a décroché son billet, le 5e de son histoire, grâce à un parcours presque parfait en éliminatoires. Les hommes de Carlos Queiroz ont hérité d’une poule particulièrement relevée, avec le Portugal, champion d’Europe en titre, l’Espagne, championne du monde 2010 et le Maroc du sorcier à la chemise blanche Hervé Renard. L’objectif affiché est néanmoins clair : un billet pour les 8es !

Le parcours qualificatif

L’Iran, 36e au classement FIFA, a réalisé des éliminatoires de haute volée, validant son billet pour la Russie dès le 12 juin 2017 et un succès contre l’Ouzbékistan (2-0). Un long parcours démarré à l’été 2015 par un premier groupe de qualification. Une poule survolée (6 victoires et 2 nuls, 26 réalisations pour et 3 buts concédés seulement) devant le Sultanat d’Oman, le Turkménistan, Guam et l’Inde.

La Team Melli a ensuite brillé lors du tour suivant, terminant largement en tête de sa poule A, devant la Corée du Sud, la Syrie, l’Ouzbékistan, la Chine et le Qatar. Le bilan parle de lui-même : 6 victoires et 4 nuls pour un total de 22 points donc, 7 de plus que les Sud-Coréens ! Les Perses ont notamment affiché une défense de fer, avec seulement 2 buts encaissés en 10 matches. Une sacrée performance.

Le sélectionneur : Carlos Queiroz

Ce sera le deuxième Mondial de Carlos Queiroz à la tête de la sélection iranienne, qu’il dirige depuis avril 2011. Passé par le Sporting CP, Manchester United ou encore le Real Madrid et l’Afrique du Sud, le Portugais possède une riche expérience et une réputation méritée de formateur de talents. Vainqueur de deux Coupes du monde des moins de 20 ans par le passé avec le Portugal (1989, 1991), il a su se faire adopter par ses joueurs et ses supporters, grâce à ses résultats mais aussi son tempérament après plusieurs prises de bec avec ses dirigeants. Il a par exemple sélectionné deux joueurs, Masoud Shojaei (33 ans) et Ehsan Hajsafi (28 ans), censés être interdits de sélection pour avoir joué en club contre une équipe israélienne pour leur club grec, Panionios.

Forces et faiblesses

Le Portugais, en place depuis plus de sept ans, a su mettre en place une organisation tactique sérieuse, notamment sur le plan défensif. Les statistiques sont là pour en témoigner puisqu’au total, ses hommes n’ont encaissé que 5 petits buts en 18 matches de qualification, réussissant 12 clean-sheets ! La Team Melli a su construire sur ses bases solides, produisant un jeu basé sur la transition rapide, grâce à la vitesse et l’agilité de ses attaquants.

L’un d’eux, Alireza Jahanbakhsh, a même été le premier footballeur iranien à terminer meilleur buteur d’un championnat européen cette saison (il a inscrit 21 buts sous les couleurs de l’AZ, aux Pays-Bas). Pour sa part, Karim Ansarifard affiche un bilan de 17 réalisations en 25 matches de championnat de Grèce avec l’Olympiacos Le Pirée. En revanche, le manque de profondeur de banc pourrait coûter cher à la sélection, surtout dans un groupe aussi relevé. Aussi, la relative inexpérience du gardien Alireza Beiranvand au très haut niveau pourrait s’avérer préjudiciable.

La star : Sardar Azmoun

Révélé aux yeux du grand public la saison passée, lors du parcours du FK Rostov en Ligue des Champions, au cours duquel il avait inscrit 4 buts (contre Anderlecht et l’Ajax en tours préliminaires, puis face à l’Atlético Madrid et au Bayern Munich en phase de poules), Sardar Azmoun a été à la hauteur des attentes en sélection, terminant les éliminatoires avec 11 réalisations au compteur. Si sa saison au Rubin Kazan, qu’il a rejoint l’été dernier, est moins flamboyante (5 buts en 26 apparitions en championnat), il reste l’atout offensif n° 1 de son équipe nationale, avec 23 réalisations en 33 sélections.

La liste des 24

Gardiens : Alireza Beiranvand (Persepolis), Rashid Mazaheri (Zob Ahan), Amir Abedzadeh (Maritimo/POR)

Défenseurs : Ali Gholizadeh (Saipa), Majid Hosseini (Esteghlal), Milad Mohammadi (Akhmat Grozny/RUS), Mohammad Khanzadeh (Padideh), Morteza Pouraliganji (Al Saad/QAT), Pejman Montazeri (Esteghlal), Ramin Rezaeian (Ostende/BEL), Roozbeh Cheshmi (Esteghlal)

Milieux : Ehsan Haji Safi (Olympiacos/GRÉ), Karim Ansarifard (Olympiacos/GRÈ), Masoud Shojaei (AEK Athens/GRÈ), Mahdi Torabi (Saipa), Omid Ebrahimi (Esteghlal), Said Ezatolahi (Amkar Perm/RUS)

Attaquants : Alireza Jahanbakhsh (AZ Alkmaar/P-B), Ashkan Dejagah (Nottingham Forest/ANG), Mahdi Taremi (Al-Gharafa/QAT), Reza Ghoochannejhad (Heerenveen/P-B), Saman Ghoddos (Ostersunds/SUÈ), Sardar Azmoun (Rubin Kazan/RUS), Vahid Amiri (Persepolis).

Les maillots pour le Mondial

Le programme

Maroc-Iran, à Saint-Pétersbourg, le 15 juin sur beIN Sports 1

Iran-Espagne, à Kazan, le 20 juin sur beIN Sports 1

Iran-Portugal, à Saransk, le 25 juin sur beIN Sports 1