La génération dorée des Diables Rouges n’est plus à présenter. À chaque ligne, la Belgique possède une référence mondiale à son poste. Courtois, Alderweireld, De Bruyne, Hazard, Lukaku... le vivier de la sélection belge a de quoi en faire jalouser plus d’un. Un problème de riche qui pose beaucoup de difficultés aux sélectionneurs, tant ces derniers ont eu du mal à trouver une osmose au milieu de ces nombreuses individualités. En effet, lors des dernières échéances internationales, la Belgique a plus souvent déçu qu’autre chose. Éliminé en 8ème de finale de la Coupe du Monde 2014, éliminé en quart de finale de l’Euro 2016, les stars ont rarement su justifier leur potentiel. Pour le Mondial 2018, les Diables Rouges ne font pas office de favori, mais bien d’outsiders.

Une campagne de qualification quasi parfaite

Un quasi sans-faute. Au sein du groupe H, la Belgique a tout simplement survolé les débats. Neuf victoires, un nul, 43 buts inscrits, 6 encaissés. Les Diables Rouges ont validé leur billet pour la Russie en écrasant tout sur leur chemin, même s’il faut relativiser cette performance face à la faible adversité. Ils étaient opposés à la Grèce, la Bosnie-Herzégovine, l’Estonie, Chypre et Gibraltar.

Si sur le papier, les Belges peuvent se réjouir, la donne est légèrement plus différente si l’on regarde de plus près. En effet, depuis son intronisation à la tête des Diables Rouges, le sélectionneur Roberto Martínez a fait en sorte d’appeler régulièrement les mêmes joueurs. Mais entre les blessures (Batshuayi, Kompany, Lukaku...) les méformes de certains joueurs (Mertens, Fellaini) et le manque de compétitions d’autres (Meunier, Mignolet), de nombreuses incertitudes règnent. Pas vraiment rassurant pour une équipe annoncée comme potentiel vainqueur.

Le sélectionneur : Roberto Martinez

Après la désillusion durant l’Euro 2016, la fédération belge a décidé de se séparer de Marc Wilmots et d’introniser Roberto Martinez à la tête des Diables Rouges. Sous la houlette du tacticien ibérique, la Belgique présente un bilan comptable impressionnant de 11 victoires et deux matches nuls. Pour les observateurs, la mise en place du 3-4-3 a insufflé un nouveau souffle à l’équipe. Difficile toutefois de tirer un bilan définitif, d’autant que la Belgique n’a croisé le fer qu’avec une grande nation durant ce parcours : face au Portugal, champion d’Europe en titre, lors d’un match amical le week-end dernier (0-0).

Le joueur clé : Eden Hazard

Eden Hazard vit un peu la même situation qu’un Lionel Messi en Argentine. Porte-drapeau de sa nation, le milieu offensif a du mal à rayonner sous le maillot de la sélection nationale. Un véritable paradoxe, puisqu’avec le maillot des Blues de Chelsea, le principal intéressé brille de mille feux (20 buts, 16 passes décisives toutes compétitions confondues, sélection nationale comprise).

Vitesse, capacité d’accélération, dribble virevoltant... le numéro 10 réunit toutes les qualités pour être le danger numéro 1 pour les adversaires qui se trouveront sur le passage des Diables Rouges. Mais ce dernier aura-t-il les épaules suffisamment larges pour endosser ce costume de leader technique capable de faire gagner sa nation ?

La liste des 24 Belges (Ciman présent en cas de forfait de Kompany) :

Gardiens : Thibaut Courtois (Chelsea FC/ANG), Simon Mignolet (Liverpool FC/ANG), Koen Casteels (Wolfsbourg, ALL)

Défenseurs : Toby Alderweireld (Tottenham Hotspur/ANG), Laurent Ciman (Los Angeles FC, USA), Leander Dendoncker (Anderlecht/BEL), Vincent Kompany (Manchester City, ANG), Thomas Meunier (Paris SG/FRA), Thomas Vermaelen (FC Barcelone, ESP), Jan Vertonghen (Tottenham Hotspur/ANG), Dedryck Boyata (Celtic Glasgow, ECO)

Milieux : Yannick Carrasco (Dalian Yifang, CHI), Nacer Chadli (WBA, ANG), Moussa Dembélé (Tottenham Hotspur/ANG), Kevin De Bruyne (Manchester City/ANG), Marouane Fellaini (Manchester United/ANG), Youri Tielemans (Monaco, FRA), Axel Witsel (Tianjin Quanjian/CHI)

Attaquants : Michy Batshuayi (Dortmund, ALL), Eden Hazard (Chelsea FC/ANG), Romelu Lukaku (Manchester United/ANG), Dries Mertens (Napoli/ITA), Thorgan Hazard (Borussia Mönchengladbach/ALL), Adnan Januzaj (Real Sociedad, ESP)

Les maillots de la Belgique :

Le maillot domicile :

Le maillot extérieur :

Le programme de la Belgique dans le groupe G :

Belgique - Panama, le 18 juin à 17h sur BeIN Sport 1.

Belgique - Tunisie, le 23 juin à 14h sur BeIN Sport 1.

Angleterre - Belgique, le 28 juin à 20h sur BeIN Sport 1/TF1.