Voici 20 ans maintenant, la Croatie remportait la petite finale de la Coupe du monde 1998 en ayant donné beaucoup de fil à retordre à l’équipe de France en demi-finale. La sélection de la légende Davor Suker a été de tous les récents mondiaux sauf celui en Afrique du Sud en 2010. Pour cette édition qui se déroulera en Russie, Mario Mandzukic et ses coéquipiers seront dans le groupe D avec l’Argentine, le Nigéria et l’Islande.

Une qualification aux forceps

Positionnés dans le groupe I de son groupe de qualification de la zone Europe, les Croates faisaient figure de favoris, mais devaient quand même faire attention à certaines nations. Ce fut le cas puisque les joueurs aux maillots à damiers ont fini deuxièmes de leur poule juste derrière la surprenante équipe d’Islande qu’ils retrouveront donc dans leur poule pour le premier tour de ce mondial russe qui se jouera du 14 juin au 15 juillet prochain.

Les hommes de Zlatko Dalic n’ont connu que deux défaites au cours de ces éliminatoires, dont une en Islande (0-1) et une en Turquie sur le même score. Toutefois, pour ravir la première place du groupe, il fallait faire mieux que deux nuls, l’Islande n’en a connu qu’un seul. Par conséquent, les Croates finirent leur campagne avec 6 victoires, 2 nuls et 2 défaites avec 20 points, à deux de l’Islande, mais devançant l’Ukraine de trois unités.

Zlatko Dalic l’expatrié

Zlatko Dalic, le sélectionneur de la Croatie, n’a pris part qu’à la fin des éliminatoires après le limogeage d’Ante Cacic. Il remporte ensuite la rencontre face à l’Ukraine et nomme Ivica Olic comme assistant. Pourtant, Dalic n’est pas à proprement parler du sérail. Bien qu’il a entraîné Rijeka et était assistant de l’équipe nationale des moins de 21 ans au début de sa carrière de coach, il a fait une grande majorité de sa carrière de technicien du côté du Moyen-Orient (Al-Hilal, Al-Ain, Al-Faisaly).

Un incroyable milieu de terrain

Aujourd’hui, lorsqu’on évoque les qualités de la Croatie, on parle forcément des milieux de terrains qui la peuplent. En effet, tous les amateurs de football connaissent Ivan Rakitic, Luka Modric, Mateo Kovacic, Marcelo Brozovic ou encore Milan Badelj. Ces joueurs-là font transpirer la plupart des coaches qui vont les affronter en poule et ceux qui vont les défier en phase à élimination directe. L’Espagne a pu en témoigner lors du dernier Euro en France.

Si la défense a aussi été héroïque en phase de poule, ne concédant que quatre petits buts, c’est l’attaque qui fait parler. En effet, outre Mario Mandzukic, qui joue ailier du côté de la Juventus Turin, les autres attaquants n’ont pas connu une grande saison. C’est le cas d’Ivan Perisic, qui, après avoir manqué un transfert l’été dernier, a été l’ombre de lui-même cette saison. La remarque vaut aussi pour Nikola Kalinic qui a débarqué cet été à l’AC Milan et dont la saison a ressemblé à des montagnes russes, sans mauvais jeu de mots.

Le joueur clé : Luka Modric

Tout le monde le connaît et il vient de remporter sa troisième Ligue des Champions de rang avec le Real Madrid. Il s’agit de Luka Modric. Le milieu de terrain a encore fait une saison extraordinaire et a été une des pierres angulaires du projet de jeu de Zinedine Zidane chez les Merengues, le technicien français ayant démissionné jeudi. Il facilite les attaques et ratisse de nombreux ballons. Il est l’ennemi numéro un des adversaires de la Croatie.

La liste des 23 :

Gardiens : Danijel Subasic (Monaco), Lovre Kalinic (La Gantoise), Dominik Livakovic (Dinamo Zagreb).

Défenseurs : Vedran Corluka (Lokomotiv Moscou), Domagoj Vida (Besiktas), Ivan Strinic (Sampdoria), Dejan Lovren (Liverpool), Sime Vrsaljko (Atlético), Josip Pivaric (Dynamo Kiev), Tin Jedvaj (Bayer Leverkusen), Matej Mitrovic (Club Brugge), Duje Caleta-Car (Salzbourg).

Milieux : Luka Modric (Real Madrid), Ivan Rakitic (FC Barcelone), Mateo Kovacic (Real Madrid), Milan Badelj (Fiorentina), Marcelo Brozovic (Inter), Filip Bradaric (Rijeka).

Attaquants : Mario Mandzukic (Juventus), Ivan Perisic (Inter), Nikola Kalinic (AC Milan), Andrej Kramaric (Hoffenheim), Marko Pjaca (Schalke), Ante Rebic (Eintracht Francfort).

Les maillots pour la Coupe du monde

OFFICIEL Nike a dévoilé le maillot domicile et le maillot extérieur de la Croatie pour la Coupe du Monde 2018 ! pic.twitter.com/GQbavSiHHT — PFC (@PassionFootClub) 21 mars 2018

Le programme de la Croatie dans le groupe D

Croatie-Nigéria, le 16 juin à 21h00 sur TF1 et beIN Sports

Argentine-Croatie, le 21 juin à 20h00 sur TF1 et beIN Sports

Islande-Croatie, le 26 juin à 20h00 sur TF1 et beIN Sports