La régularité nigériane. Le Nigeria va disputer sa sixième Coupe du Monde de son histoire, la troisième consécutive. Les Super Eagles sont les premiers représentants africains (la Tunisie, l’Egypte, le Maroc et le Sénégal) à avoir décroché le sésame pour la Russie. Ils n’ont manqué qu’une seule édition en Allemagne en 2006 depuis leurs débuts aux États-Unis en 1994. Abonnés absents sur le plan continental depuis son dernier sacre à la CAN 2013 en Afrique du Sud, le Nigeria ne participe pas aux deux dernières CAN (Gabon 2017 et Guinée Equatoriale 2015), les Super Eagles affichent une présence régulière en Coupe du Monde sans jamais atteindre les quarts de finale. Tombé dans un groupe D relevé en compagnie de l’Argentine, la Croatie, le Nigeria devra batailler pour réaliser son meilleur résultat en Russie.

Le Nigeria terrasse des rivaux en qualification

La tâche pour rejoindre le mondial russe n’était pas garantie du tout pour les Super Eagles. Dans le dernier tour de qualification en Afrique, le Nigeria hérite du groupe de la mort composé du Cameroun (champion d’Afrique 2017), la Zambie (champion d’Afrique 2012) et l’Algérie. Les Nigérians débutent parfaitement ces éliminatoires par un succès en Zambie (1-2) et enchaînent par un succès devant l’Algérie (3-1). La phase aller s’achève par une large victoire contre le Cameroun (4-0).

Après une première partie parfaitement négociée, les hommes de Gernot Rohr s’offrent la possibilité de décrocher leur billet pour le mondial russe avant même la dernière journée des qualifications. Les Chipolopolos se retrouvent à nouveau sur leur chemin pour le match retour à Uyo dans le cadre de la 5e journée. L’ailier d’Arsenal Alex Iwobi inscrit l’unique but de la rencontre pour envoyer le Nigeria en Russie au terme d’un parcours impressionnant.

Une première pour Gernot Rohr dans un mondial

Le Nigeria a misé ses dernières années sur des sélectionneurs locaux avec plus au moins de réussite. Stephen Keshi, Sunday Oliseh et Samson Siasia se sont succédés mais la Fédération a décidé de changer de profil pour disputer la prochaine Coupe du Monde en choisissant Gernot Rohr. Le technicien allemand est passé par le Gabon, le Niger et au Burkina Faso et se présente parmi les entraîneurs les plus expérimentés d’Afrique.

Dès son arrivée en août 2016, l’Allemand a remis les Super Eagles sur les bons rails en trouvant la bonne formule entre la nouvelle génération emmenée par Alex Iwobi et Wilfried Ndidi et l’ancienne génération représentée par John Obi Mikel et Victor Moses. Il s’est offert le droit de diriger pour la première fois une sélection nationale en Coupe du monde après plusieurs CAN.

Une nouvelle génération talentueuse et une défense incertaine

Après des coups d’éclats dans les années 1990 en Coupe du Monde avec des qualifications en huitièmes de finales en 1994 et 1998 (génération Jay-Jay Okocha), le Nigeria connaît un coup d’arrêt au début des années 2000 avec des éliminations au premier tour en 2002 et 2010 sans remporter le moindre match. Les Super Eagles reprennent leurs bonnes habitudes en 2014 avec la génération John Obi Mikel en retrouvant ce stade de la compétition. Les hommes de Gernot Rohr souhaitent confirmer en Russie quatre plus tard avec la présence d’une nouvelle génération.

Elle est composée de l’ailler Alex Iwobi, l’attaquant Kelechi Iheanacho ou bien le milieu Wilfred Ndidi notamment. Ces joueurs accompagnent les cadres John Obi Mikel et Victor Moses depuis deux ans. Leur apport doit permettre au Nigeria d’accéder pour la première fois de son histoire en quart de finale d’un mondial. Ils ont fait leurs preuves sur le plan continental et doivent le refaire sur le plan international. Des interrogations existent néanmoins au niveau de la défense et au poste de gardien avec l’absence de Vincent Enyeama. Des incertitudes qui peuvent pénaliser les Super Eagles dans leur quête.

Le joueur clé : John Obi Mikel

Le capitaine nigérian se présente comme la pièce maîtresse de la sélection depuis plusieurs années. Vainqueur de la Ligue des Champions en 2012 avec Chelsea et de la CAN 2013 avec le Nigeria, il possède une grande expérience en équipe nationale et la transmet à merveille à ses partenaires qui s’épanouissent. Malgré son départ pour la Chine en 2017, il reste performant grâce à sa puissance et à sa science du jeu.

La liste des 30 du Nigeria

Gardiens de but : Ikechukwu Ezenwa (Enyimba FC) ; Francis Uzoho (Deportivo La Corogne, Espagne) ; Daniel Akpeyi (Chippa United, Afrique du Sud) ; Dele Ajiboye (Plateau United)

Défenseurs : Abdullahi Shehu (Bursaspor FC, Turquie) ; Tyronne Ebuehi (Ado Den Haag, Pays-Bas) ; Olaoluwa Aina (Hull City, Angleterre) ; Elderson Echiejile (Cercle Brugge KSV, Belgique) ; Brian Idowu (Amkar Perm, Russie) ; Chidozie Awaziem (Nantes FC, France) ; William Ekong (Bursaspor FC, Turquie) ; Leon Balogun (FSV Mayence 05, Allemagne) ; Kenneth Omeruo (Kasimpasa FC, Turquie) ; Stephen Eze (Lokomotiv Plovdiv, Bulgarie)

Milieux de terrain : John Obi Mikel (Tianjin Teda, Chine) ; Ogenyi Onazi (Trabzonspor FC, Turquie) ; Wilfred Ndidi (Leicester City, Angleterre) ; Oghenekaro Etebo (UD Las Palmas, Espagne) ; John Ogu (Hapoel Be’er Sheva, Israël) ; Uche Agbo (Standard Liège, Belgique) ; Joel Obi (Torino FC, Italie) ; Mikel Agu (Bursaspor FC, Turquie)

Attaquants : Ahmed Musa (CSKA Moscou, Russie) ; Kelechi Iheanacho (Leicester Cuty, Angleterre) ; Moses Simon (KAA Gand, Belgique) ; Victor Moses (Chelsea FC, Angleterre) ; Odion Ighalo (Changchun Yatai, Chine) ; Alex Iwobi (Arsenal FC, Angleterre) ; Nwankwo Siméon (Crotone FC, Italie) ; Junior Lokosa (Piliers de Kano)

