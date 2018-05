Champion d’Europe en 2016 en France, le Portugal arrive en terrain connu en Russie. A Seleção das Quinas a en effet participé à la Coupe des Confédérations 2017, terminant à la troisième place derrière l’Allemagne et le Chili. Les partenaires de Rui Patricio tenteront de se servir de cette expérience pour faire un bon parcours lors de ce Mondial. Il leur faudra d’emblée s’employer puisque le tirage au sort les a placés dans la poule de l’Espagne, un des favoris au titre, de l’Iran du Portugais Carlos Queiroz, et du Maroc.

Le parcours :

Le Portugal, 4e au classement FIFA, a joué à se faire peur lors des éliminatoires. Il aura fallu attendre le 10 octobre 2017, date de la dernière journée, et un succès à domicile face à la Suisse (2-0) pour valider son billet pour la Russie. Les Lusitaniens ne doivent d’ailleurs leur qualification directe qu’à une différence de buts bien supérieure à celle des Helvètes (+ 28 contre + 16).

Dans une poule B abordable (Îles Féroé, Andorre, Lettonie, Hongrie), ils ont fait le métier, ne perdant donc des points que lors de la première journée, en Suisse, avant de faire le plein de points. Au niveau des statistiques, le Portugal a été l’une des meilleures nations de ces éliminatoires (89% de passes réussies, 64% de possession en moyenne, 230 tirs et 32 buts marqués).

Le sélectionneur : Fernando Santos

L’Ingénieur. Arrivé à la tête de la sélection du Portugal en 2014, après un travail remarqué et remarquable à la tête de la Grèce entre 2010 et 2014 (1/4 de finale de l’Euro 2012, 1/8e de finale du Mondial 2014), Fernando Santos a su gérer de main de maître l’après-victoire à l’Euro 2016 en France. Malgré quelques soubresauts (défaite inaugurale en Suisse en éliminatoires, claque reçue face aux Pays-Bas en amical en mars, 4-0), le technicien lisboète a tenu bon, restant fidèle à ses principes et à ses joueurs. Le sélectionneur a su intégrer un peu de sang neuf à un groupe expérimenté, à l’image de Ruben Dias, Gonçalo Guedes, Bernardo Silva, Gelson Martins ou encore André Silva.

Forces et faiblesses

Le Portugal arrive en Russie avec une bonne dose de confiance née de son titre de champion d’Europe, son premier titre majeur en A. Il pourra s’appuyer sur cette expérience commune forte (13 des 23 sélectionnés étaient du sacre européen), une force de frappe offensive assez impressionnante autour de son leader Cristiano Ronaldo, souvent préservé en 2018 par Zinedine Zidane au Real Madrid, et une maîtrise technique grâce à de sérieux manieurs de ballons tels que João Moutinho, Bernardo Silva et d’autres.

En revanche, la défense, notamment dans l’axe, présente quelques signes de fragilité. Si Pepe reste un élément important, sa saison à Besiktas n’a pas toujours été un long fleuve tranquille et son physique a tendance à coincer ces derniers mois. Les vieillissants José Fonte, parti en Chine en janvier, et Bruno Alves, qui évolue désormais aux Rangers, ne donnent pas forcément tous les gages de sécurité et sérénité. Enfin, Raphaël Guerreiro, qui s’est imposé lors du dernier Euro, n’a pas connu un exercice de tout repos à Dortmund. Santos devra donc trouver la bonne organisation.

La star : Cristiano Ronaldo

Quintuple Ballon d’Or, Cristiano Ronaldo sera évidemment attendu en Russie. Deuxième meilleur buteur des éliminatoires derrière Robert Lewandowski, avec 15 réalisations au compteur, l’attaquant du Real Madrid est le leader de cette sélection portugaise. Le capitaine lusitanien, meilleur buteur de l’histoire de la sélection portugaise (81 réalisations en 149 capes), affiche un rendement impressionnant en 2018 et devra donc le confirmer sur la scène internationale. Il pourra, pour ce faire, compter sur le soutien d’André Silva, avec qui il s’entend très bien sur le front de l’attaque de la Seleção.

Le groupe des 23 Portugais :

Gardiens : Anthony Lopes (Lyon/FRA), Beto (Goztepe/TUR), Rui Patrício (Sporting/POR)

Défenseurs : Bruno Alves (Rangers/ÉCO), Cédric Soares (Southampton/ANG), José Fonte (Dalian Yifang/CHI), Mário Rui (Naples/ITA), Pepe (Besiktas/TUR), Raphael Guerreiro (Dortmund/ALL), Ricardo Pereira (FC Porto/POR), Rúben Dias (Benfica/POR)

Milieux : Adrien Silva (Leicester/ANG), Bruno Fernandes (Sporting/POR), João Mário (West Ham/ANG), João Moutinho (Monaco/FRA), Manuel Fernandes (Lokomotiv/RUS), William Carvalho (Sporting/POR)

Attaquants : André Silva (AC Milan/ITA), Bernardo Silva (Manchester City/ANG), Cristiano Ronaldo (Real Madrid/ESP), Gelson Martins (Sporting/POR), Gonçalo Guedes (Valence/ESP), Ricardo Quaresma (Besiktas/TUR)

Estes são os nossos convocados para o Mundial ! #ConquistaOSonho This is our @FIFAWorldCup squad ! #ConquerYourDream pic.twitter.com/0c1liMqG1U — Portugal (@selecaoportugal) 17 mai 2018

Le maillot du Portugal :

Le programme du Portugal dans le groupe D :

Portugal-Espagne, le 15 juin, à Sotchi, sur TF1/beIN Sports 1

Portugal-Maroc, le 20 juin, à Moscou sur beIN Sports 1

Iran-Portugal, le 25 juin, à Saransk sur beIN Sports 1