Qui défiera l’équipe de France à Moscou au stade Loujniki dimanche à 17 heures ? Cela se joue entre la Croatie et l’Angleterre, pour une demi-finale indécise ce mercredi soir. La sélection de Dalic part avec un léger désavantage puisqu’elle a disputé deux fois les prolongations (et les tirs au but) lors de ses deux dernières rencontres, en huitième face au Danemark et en quart face à la Russie. Fatigués alors les Croates ? Probablement, mais cela n’empêchera pas Dalic d’aligner son meilleur onze.

Subasic, touché face à la Russie mais héroïque lors de la séance de tirs au but, devrait pouvoir tenir sa place, tout comme Vrsaljko sur le flanc droit de la défense. Strinic prendra place à gauche et on retrouvera bien sûr la rugueuse charnière Vida-Lovren. Au milieu, pas de doute pour les deux hommes clés, Luka Modric et Ivan Rakitic, qui seront a priori accompagnés de Brozovic. Enfin, la ligne des trois offensifs sera composée de Rebic et Perisic sur les ailes, avec l’inusable Mandzukic en pointe.

Henderson bien présent

Côté anglais, là non plus, pas vraiment de doutes. D’abord sur le schéma. Le 3-5-2 qui réussit si bien depuis le début de la compétition sera à nouveau aligné par Gareth Southgate. Pickford dans les cages et le trio Walker-Stones-Maguire pour le protéger. Sur les côtés, les bons centreurs Trippier et Young seront de la partie.

Un temps incertain, Jordan Henderson est annoncé comme titulaire par la presse anglaise. Dans le cas contraire, c’est Eric Dier qui le remplacerait. Dele Alli et Jesse Lingard joueront les relayeurs pour alimenter le duo titulaire habituel : Kane-Sterling. Cela annonce un beau duel entre deux équipes qui ont su séduire depuis le début de la Coupe du Monde.