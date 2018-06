Mission accomplie. Après ses succès contre l’Australie (2-1) et face au Pérou (1-0), l’équipe de France, six points au compteur, est qualifiée pour les huitièmes de finale du Mondial 2018. Les Bleus de Didier Deschamps affrontent donc le Danemark, quatre points, ce mardi avec pour objectif de terminer à la première place du groupe C (live commenté à retrouver sur Foot Mercato). Didier Deschamps devrait procéder à plusieurs changements pour l’occasion.

Steve Mandanda devrait prendre place dans les buts, pour reposer le capitaine Hugo Lloris, auteur d’un bon début de tournoi. En défense, Djibril Sidibé retrouverait le flanc droit de la défense. Dans l’axe, Raphaël Varane, titulaire lors des deux premières rencontres, devrait être accompagné de Presnel Kimpembe, préféré à Adil Rami. Lucas Hernandez est pressenti pour enchaîner une troisième titularisation à gauche.

Des changements chez les Bleus, du classique pour les Danois

Dans l’entrejeu, N’Golo Kanté, au four et au moulin contre les Péruviens, garderait lui aussi la confiance de DD. Pour épauler le marathonien de Chelsea, le technicien tricolore devrait opter pour Steven N’Zonzi, entré en jeu en fin de match face aux Blanquirrojos. Une ligne de trois serait alignée devant eux avec, de droite à gauche, Ousmane Dembélé, Antoine Griezmann et Thomas Lemar. Olivier Giroud livrera pour sa part sans doute bataille aux rugueux Scandinaves. La sélection d’Åge Hareide, elle, se présente avec une composition habituelle.

Kasper Schmeichel, très bon sur les deux premiers matches, sera protégé par une ligne de quatre, avec de droite à gauche, Henrik Dalsgaard, Simon Kjær, Andreas Christensen et Jens Stryger Larsen. Dans le cœur du jeu, Thomas Delaney, récemment recruté par le Borussia Dortmund, tiendrait sa place aux côtés de Lasse Schöne. Christian Eriksen, buteur contre l’Australie (1-1), sera une nouvelle fois à la baguette, derrière une ligne de trois, composée de, de droite à gauche, Martin Braithwaite (Yussuf Poulsen étant suspendu), Nicolaï Jorgensen et Andreas Cornelius (même si Pione Sisto pourrait enchaîner une troisième titularisation de rang).