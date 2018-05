C’est une très mauvaise nouvelle pour Dani Alves et le Brésil. Blessé au genou durant la finale de Coupe de France mercredi soir dernier face aux Herbiers (2-0), le Brésilien ressentait une vive douleur. Si sa fin de saison avec le PSG était d’ores et déjà actée, le latéral droit va également manquer la Coupe du Monde en Russie d’après les informations de Globo Esporte. Selon le média brésilien, Daniel Alves souffre d’un ligament du genou droit. Une blessure qui doit le maintenir au moins 6 semaines éloigné des terrains. L’information a été confirmée quelques minutes plus tard par la fédération brésilienne de football.

Urgente : Daniel Alves está fora da Copa do Mundo https://t.co/W6rjoZt6ad pic.twitter.com/3SXgDTt92R — globoesportecom (@globoesportecom) 11 mai 2018

Initialement, le PSG avait publié un communiqué le lendemain de la finale plutôt rassurant quant à la participation du joueur pour le Mondial. « Dani Alves souffre d’une désinsertion haute de son ligament croisé antérieur avec entorse postéro-externe et sera absent au minimum 3 semaines. Un traitement chirurgical est envisageable. » Depuis, le médecin de la Seleçao est venu rendre visite au joueur au Camp des Loges pour constater sa blessure. Le pessimisme au sein de l’entourage du joueur était déjà de mise.

International brésilien depuis 2006, Dani Alves espérait disputer la 3e Coupe du Monde de sa carrière après celles de 2010 et 2014. Du haut de ses 108 sélections (8 buts), le joueur de 35 ans va manquer à la Seleçao dont il est l’un des cadres depuis de nombreuses années. Le sélectionneur auriverde, Tite, doit donner sa liste pour le Mondial lundi prochain (14 mai). Fagner (Corinthians), Danilo (Manchester City) et Rafinha (Bayern Munich) partent favoris pour succéder au joueur du PSG.