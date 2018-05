Benjamin Mendy était attendu au tournant. Lundi soir, le latéral gauche a été titularisé par Didier Deschamps pour affronter l’Irlande au Stade de France. Utilisé durant un peu plus de soixante minutes, le joueur de Manchester City a épaté tout le monde en livrant une bonne prestation. Une bonne nouvelle pour le joueur qui s’était blessé gravement au genou en septembre dernier face à Crystal Palace. De retour à la compétition depuis le 22 avril avec les Skyblues, Mendy a réussi son pari lui qui a donc été appelé par Deschamps pour occuper le poste d’arrière-gauche avec Lucas Hernandez.

En conférence de presse ce mercredi, l’ancien joueur de l’OM et de l’AS Monaco a fait un point sur son état de forme. « J’ai eu de très bonnes sensations. J’ai énormément travaillé. J’ai eu la chance de ne pas avoir de douleurs, que ce soit au genou, au tendon. Je me sentais très bien ». L’international tricolore a ensuite expliqué qu’il avait un programme bien précis pour se maintenir en forme et arriver à 100% de ses moyens en Russie. « Tous les jours, j’ai des programmes à faire en salle que je sois avec Greg ou les kinés. Le temps de jeu ? Je ne sais pas encore. Quand on m’informera, je dirais oui je suis à la disposition de l’équipe ».

Mendy se sent bien physiquement

Il pourrait avoir encore du temps de jeu face à l’Italie vendredi à Nice puis face aux États-Unis le 9 juin à Lyon. Si Mendy est au rendez-vous, cela voudrait dire qu’il a réussi à convaincre Didier Deschamps qui avait fixé la date butoir du 4 juin le concernant. « Non, je n’ai pas de pression. On est tous des joueurs ambitieux. Pour certaines personnes, de l’extérieur, je comprends qu’on pense que le sélectionneur prend un risque. Mais c’est à moi, et aux joueurs autour de moi, de montrer que tout va bien et qu’il n’a pas pris de risque. Au fond de moi, je sais que c’est le cas. Le 5 juin, je vous enverrai un tweet pour vous faire un petit coucou (sourire) ».

Puis il est revenu sur sa convalescence. « Grégory Dupont (préparateur physique des Bleus) était souvent en contact avec mon préparateur physique personnel. Il a eu un rôle important. Ce n’était pas de la souffrance, mais des choses dures sur le coup. Je les ai pris comme il fallait. Je suis fier de moi aujourd’hui et je les remercie tous ». En concurrence avec Lucas Hernandez, Mendy a donc atteint son objectif, aux dépens d’un Lucas Digne. « Moi je n’ai pas eu d’indices. La première fois quand je suis tombé contre Crystal Palace, après ma blessure, je n’ai posé qu’une seule question au docteur. Est-ce que je peux être prêt pour la Coupe du Monde ? Il m’ a dit : "oui, si tu bosses dur". Dès que je suis sorti, j’ai commencé à bosser sur le lit d’hôpital. Je n’avais qu’un objectif, c’était d’aller au Mondial, peu importe qui est devant moi ». Qu’on se le dise, rien ni personne n’empêchera Benjamin Mendy de réaliser son rêve de Mondial !