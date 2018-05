Il attendait ce moment depuis si longtemps. Engagé dans une véritable course contre la montre après sa blessure au genou, Benjamin Mendy avait retrouvé les terrains en avril dernier lors d’un match de Premier League entre Manchester City et Swansea. Mais hier, le latéral gauche a vécu une émotion particulière puisqu’il a de nouveau enfilé le maillot de l’équipe de France, onze mois et demi après sa dernière apparition lors d’un amical face à l’Angleterre en juin 2017. Un retour express qui a fait bien évidemment le bonheur du défenseur, mais qui laissait logiquement place à quelques doutes.

Mendy est-il apte physiquement à disputer des rencontres de Coupe du Monde à haute intensité ? Existe-t-il un risque de rechuter ? Dernièrement, ses partenaires de sélections s’étaient montrés plutôt rassurants quant à la forme de leur coéquipier, quelques jours seulement après le début du rassemblement tricolore à Clairefontaine. Une impression qui s’est confirmée hier soir au Stade de France. Percutant sur son côté, auteur d’une frappe dangereuse pour le portier irlandais, Mendy a fait bonne impression contre les soldats verts de Martin O’Neill.

Mendy, comme si de rien n’était

Un bon match que le principal intéressé n’a pas manqué de commenter sur son compte Twitter. « Rassurés, ça va la patte gauche n’a pas disparu ??! Gros kiff de retrouver le terrain ». Une énorme satisfaction pour l’ancien Monégasque qui a donc démontré, pour le moment, que Didier Deschamps a eu raison de le placer dans la liste des 23. Un retour remarqué qui a d’ailleurs plu les quelques Bleus venus se présenter face aux médias. A commencer par Djibril Sidibé, l’autre blessé revenu sur les terrains. « C’est Benjamin ! Il a beaucoup d’enthousiasme. Il anime le vestiaire, le groupe. De ce que j’ai vu, il était à l’aise. Maintenant, je pense qu’il doit être entre 60% et 70%. On a confiance en lui, il va monter en puissance. On a besoin de lui en pleine forme ».

Même discours chez Blaise Matuidi qui s’est même montré plus élogieux que son partenaire. « Je suis vraiment surpris non, parce que je connais leurs qualités (à Sidibé et Mendy), mais il faut le dire Benjamin, il sortait d’une grave blessure. Le voir sans appréhension, sans gêne, chapeau Benjamin, ce n’est jamais évident de sortir d’une grave blessure. Ce soir il a démontré qu’on pouvait compter sur lui. » De quoi donner un sacré baume au cœur au Citizen qui voudra confirmer face à l’Italie et aux Etats-Unis les 1er et 9 juin prochains.

Rassurés ca va la patte gauche a pas disparu ??! gros kiff de retrouver le terrain #FiersdEtreBleus bravo à la team pic.twitter.com/7782dQoOKJ — Benjamin Mendy (@benmendy23) 28 mai 2018

