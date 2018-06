« Ce qui me gêne, c’est que l’adversaire connaît toujours notre équipe 48 heures à l’avance. Et moi ce n’était pas le cas, j’ai découvert l’équipe du Danemark 1h30 avant le coup d’envoi. S’il y avait plus de respect de ce coté-là, ça ne serait pas plus mal parce que ça donne des indications à l’adversaire ». Il y a deux jours, après le nul trop paisible face au Danemark, Didier Deschamps poussait ce coup de gueule envers les médias français, coupables de… bien faire leur travail. Les huis-clos instaurés par le sélectionneur national ne servant visiblement pas à grand-chose quant au secret de la composition d’équipe, il a décidé de ne pas en faire hier.

Les Bleus sont ainsi restés dans leur camp de base pour préparer, dans la plus grande discrétion possible, le huitième de finale très attendu face à l’Argentine. L’entraînement prévu aujourd’hui, après la conférence de presse de Didier Deschamps, sera par contre ouvert à la presse durant le premier quart d’heure. Cependant, même sans cela, la majorité des médias français expliquent que la tendance est bien au retour du 4-2-3-1 vu face au Pérou.

Kimpembe à gauche ?

Ce match a été le théâtre de la meilleure mi-temps française de la Coupe du Monde 2018, à savoir la première. On se dirige donc vers le même onze de départ, avec Blaise Matuidi pour bloquer le couloir gauche, le duo Pogba-Kanté dans l’axe, Mbappé à droite et Griezmann en soutien de Giroud. Didier Deschamps peut se baser de son côté sur les informations parues en Argentine sur les plans de Jorge Sampaoli, son homologue albiceleste, qui annoncent la même équipe que celle alignée face au Nigéria.

Reste une incertitude majeure sur le poste de latéral gauche, alors que Lucas Hernandez avait été touché à la cuisse contre le Danemark, forçant Deschamps à faire entrer Benjamin Mendy. Ce poste est d’autant plus un poste-clé puisque Lionel Messi aime à traîner dans cette zone. Selon les informations de TF1, si Hernandez n’est pas à 100 %, c’est Presnel Kimpembe qui pourrait être titularisé sur le flanc gauche. Une option sécuritaire pour Deschamps, et une possible désillusion majeure pour Mendy...