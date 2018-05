A 31 ans, Olivier Giroud a tout du bateau résistant aux vents et marées. Souvent remis en question, notamment depuis l’absence de Karim Benzema en équipe de France, le buteur des Bleus a toujours refusé de répondre à ses détracteurs par des déclarations chocs. Doté d’un mental XXL, le natif de Chambéry préfère faire taire ses ennemis en faisant ce qu’il sait le mieux faire : marquer des buts. Et hier soir, le grand attaquant tricolore a envoyé un message fort. Auteur de l’ouverture du score, Giroud a signé sa 31e réalisation internationale (en 72 sélections), égalant par la même occasion la marque d’un certain Zinedine Zidane.

Un événement qui a été salué par plusieurs acteurs du match comme Nabil Fekir. « Ah c’est quelque chose ! C’est bien pour lui, ça montre tout le travail qu’il fait. Il est justement récompensé ». Ou encore Didier Deschamps. « C’est son efficacité... Il a été efficace avec nous depuis longtemps. C’est ce qu’on demande à un attaquant. Il a d’autres qualités aussi, mais au niveau international, il fait partie d’un cercle fermé. C’est un joueur injustement et trop souvent critiqué. Il n’a pas les qualités d’autres attaquants, mais son style de jeu permet à l’équipe d’avoir des enchaînements, ce qui ne l’empêche pas d’être efficace ».

Un record égalé... mais toujours des critiques

Quatrième meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France, le numéro 9 de Deschamps a donc encore fait grincer des dents ses détracteurs. Et ces derniers pourraient vivre de nouvelles soirées compliquées, car le joueur ne compte pas s’arrêter là. « C’est une grande fierté sur le plan personnel. Je ne vais pas bouder mon plaisir. Je suis très heureux d’avoir égalé Zizou. Je retiendrai la performance de l’équipe ce soir. C’est sûr que c’est (les records) dans un coin de ma tête. Je suis un attaquant et on me demande d’être efficace. (...) Ce n’était pas un match évident durant lequel je n’ai pas beaucoup touché de ballons dans la surface. Mais il fallait être présent, et je l’ai été sur le bon service de Nabil (Fekir). J’espère continuer à grimper dans la hiérarchie. Je sais que Trezeguet est à 34 buts ».

Cependant, malgré la performance du Français, il suffit de jeter un œil sur les réseaux sociaux pour s’apercevoir que Giroud a encore du chemin à faire pour faire l’unanimité. Relancé en zone mixte sur cet aspect paradoxal de sa carrière en bleu, Giroud n’a pas caché qu’il commençait sérieusement à se lasser. « J’ai aussi souvent l’impression que c’est toujours les mêmes questions, je suis habitué. J’ai déjà répondu cette semaine en conférence de presse. C’est ma vie, c’est comme ça, je me suis forgé dedans. Aujourd’hui, le principal c’est d’être heureux, de prendre du plaisir sur le terrain. Je me sens bien dans cette équipe de France. Voilà, rien à ajouter ». Le message est passé.