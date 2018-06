Ces derniers jours, Kylian Mbappé vivait des jours pas forcément faciles avec les médias. Entre des prestations mitigées en phase de poules et sa supposée bouderie des médias, l’attaquant du Paris Saint-Germain était très attendu lors de ce huitième de finale de Coupe du Monde face à l’Argentine. Une opposition XXL face à l’ogre Lionel Messi. Et encore une fois, alors qu’il n’a que 19 ans, le natif de Bondy a ébloui tout son monde. C’est simple, l’ancien Monégasque a réussi à voler la vedette à son illustre aîné argentin. Auteur d’un doublé, Mbappé a grandement participé à la qualification des Bleus pour les quarts de finale (4-3). Une nouvelle performance au niveau international réalisée à seulement 19 ans, sur laquelle l’intéressé est revenu aux micros de TF1 et de beIN Sports.

« On est contents, je me sentais bien, comme mes coéquipiers et on s’est dit qu’ensemble, on pouvait faire de belles choses. On a eu une phase de groupes compliquée et voilà, contre une grande équipe, des grands joueurs, on a réussi à faire un match plein. Les records ? C’est bien, c’est bien. C’est une grande compétition, tous les joueurs du monde sont là, donc c’est sûr que c’est flatteur. Maintenant, ce n’est rien, ça ne va pas m’empêcher de continuer à travailler et surtout d’aller le plus loin possible dans cette Coupe du Monde. (...) J’ai toujours dit que la Coupe du Monde était un rêve pour moi, tous les grands joueurs sont là et c’est une opportunité de montrer ce qu’on sait faire ».

Même Sampaoli rend hommage à Mbappé

Heureux et satisfait, Didier Deschamps l’était lui aussi. Et s’il a tenu à mesurer certains propos faisant déjà des comparaisons avec le Brésilien Ronaldo, le sélectionneur national ne boudait pas son plaisir de pouvoir compter sur son dragster dans ses rangs. « Il n’est pas dans le registre de Ronaldo (le Brésilien, Ndlr). Ronaldo était un attaquant axial capable de fulgurances. Je pense que Kylian va plus vite et a besoin d’espaces pour attaquer. On parle de quelqu’un qui a été champion du monde par rapport à un gamin de 19 ans. Il va progresser mais je suis déjà très content de ce qu’il fait. (...) Je suis très content qu’il soit français. Il a encore une telle marge de progression. mais dans un match comme ça, aussi important, il a montré tout son talent ».

Enfin, si le clan français jubile et célèbre la performance de son attaquant, le sélectionneur argentin Jorge Sampaoli n’a pas manqué de féliciter Mbappé. Et pour le technicien albiceleste, le Tricolore est un danger du même acabit que Messi lorsqu’il est dans une telle forme. « Il ne faut pas enlever le mérite à un joueur : Mbappé, qui a été très difficile à contrôler aujourd’hui. Mbappé était frais et nous a fait souffrir sur deux actions. Quand on connaît des joueurs du calibre de Mbappé ou de Messi, parfois on veut tout faire pour les bloquer, mais c’est trop difficile quand un de ces joueurs est dans un jour comme aujourd’hui. » Un bel hommage.