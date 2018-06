Didier Deschamps va devoir se creuser les méninges pour trouver la bonne formule en attaque, mais aussi et surtout au milieu. Car le moins que l’on puisse dire, c’est que ces trois matches de préparation n’ont pas vraiment accouché d’un entrejeu type. Prenons l’exemple du milieu faisant le plus parler : Paul Pogba. Transparent contre l’Italie et sifflé à sa sortie par le public niçois, le joueur de Manchester United enchaînait les prestations moyennes. Un état de forme peu convaincant qui laissait planer la menace d’un passage par la case banc de touche au Mondial.

Au final, le Mancunien a su réagir de fort belle manière hier soir à Lyon. Élue homme du match par notre rédaction, la Pioche a démontré qu’il savait apporter le danger lorsqu’il est bien luné (5e, 8e, 33e, 67e). Sans oublier de gros efforts dans ses déplacements et son apport défensif. Une réaction qui n’a pas été récompensée sur le plan de l’efficacité, mais qui a plu à Didier Deschamps. « Sur la dernière semaine, c’est la semaine d’affûtage. Ces trois matches nous ont permis d’avoir des enseignements qui peuvent varier d’un match sur l’autre. Je prends un exemple : Paul Pogba, son match de samedi et celui d’aujourd’hui... Il peut tout faire, mais il ne peut pas tout faire en même temps. Il ne peut pas sortir le ballon de derrière, dribbler, faire la passe et marquer. Il est dans son registre. Ça n’empêche pas d’avoir de la créativité. Il aurait mérité d’être récompensé pour ses frappes de balle. La qualité, il l’a, après ça rentre dans un collectif, mais on aura besoin d’un Paul à son meilleur niveau. Comme les autres joueurs aussi ».

La réaction de Pogba, le doute Matuidi

Absent contre la République d’Irlande, mais titulaire face à l’Italie et les Etats-Unis, N’Golo Kanté semble,de son côté, être parti pour ne pas trop s’inquiéter de sa place dans le onze de départ contre l’Australie. Positionné en sentinelle, le joueur de Chelsea a disputé l’intégralité des deux dernières rencontres . Cependant, l’ancien Caennais s’est souvent « distingué » en manquant de justesse et en perdant de nombreux ballons. Reste que Steven N’Zonzi, qui n’a joué que 95 minutes sur les 270 possibles lors de ces trois matches de préparation, semble partir de trop loin pour lui faire ombrage.

Au final, avec la réaction de Pogba et la confiance maintenue à Kante, c’est peut-être Blaise Matuidi qui pourrait payer les pots cassés. Certes, il convient de tenir compte de la charge physique imposée par Deschamps à ces hommes durant la semaine pour expliquer la prestation discrète de l’ancien Parisien. Mais s’il reste un homme d’expérience, Matuidi paraît lui aussi exposé à la menace Corentin Tolisso. très en jambe, le milieu du Bayern Munich avait déjà séduit bon nombre d’observateurs lors des rencontres précédentes. Un peu moins en vue hier, l’ancien Gone n’en est pas moins un sérieux candidat. Et ses partenaires du milieu savent qu’il est désormais capable de répondre présent au moins coup de mou des cadres.