Toute la semaine, les questions ont souvent tourné autour de lui. Non, nous ne parlons pas de Kylian Mbappé, auteur d’un match sensationnel face à l’Argentine. Mais bien de Raphaël Varane. Le joueur du Real Madrid a été au coeur des interrogations des journalistes en conférence de presse avant le quart de finale face à l’Uruguay. Il y a quatre ans, au même stade de la compétition au Maracana, l’international tricolore s’était fait battre de la tête par Mats Hummels sur un corner botté par Toni Kroos. La France avait été éliminée par l’Allemagne. Forcément, les journalistes n’ont pas oublié. Le joueur formé au Racing Club de Lens était donc très attendu ce vendredi à Ninji-Novgorod. Et le Madrilène n’a pas tremblé. Hormis une relance hasardeuse en début de rencontre, il a livré une copie parfaite. La Rédaction FM l’a placé parmi ses tops de la rencontre et l’a même élu homme du match en lui attribuant la note de 8.

Solide dans les duels, il s’est comporté en patron de la défense. Il a éteint Suarez et Stuani. À cela, il faut aussi ajouter qu’il n’a pas hésité à recadrer ses coéquipiers dont Paul Pogba. Enfin, il a montré la voie aux siens en ouvrant la marque d’un but... de la tête. Un pied de nez quand on sait ce qu’il s’était passé pour lui il y a quatre ans au Brésil. Mais Varane a avoué au micro de TF1 qu’il n’y pensait plus et qu’il préférait savourer l’instant présent. « C’est de la joie à l’état pur, j’ai dit à Antoine qu’il devait me la mettre comme ça. Le moment est plutôt bien choisi, c’est venu en quart de finale, tant mieux. Aucune revanche sur 2014 et Hummels, cela fait partie de ma carrière, heureusement que ma carrière ne se résume pas à ça. Mais ça fait du bien de marquer à un moment décisif. On est venus pour aller la chercher ».

Didier Deschamps était lui aussi très heureux pour son joueur. « Il n’était pas non plus coupable. Il s’était fait battre de la tête par Hummels, qui en a battu beaucoup. (...) Je suis content pour Raphaël. Il a 4 ans de plus. Guy (Stéphan, Ndlr) vous l’a spécifié. Ils ont grandi, pas en taille, mais avec l’expérience et le vécu. Il y a besoin de ça. Je lui ai dit en fin de match. Je me suis rappelé, j’avais souffert comme lui. Là, c’est l’effet inverse. C’est ça aussi le foot. C’est dans les moments durs qu’on apprend le plus. Pour lui comme pour nous, c’est bien qu’il ait pu être le déclencheur aujourd’hui ». Paul Pogba ne dira pas le contraire. « Combat, rage, envie, envie de vaincre, de gagner, de jouer et de se surpasser. On l’a montré. Il y a 4 ans, on a perdu sur un coup de tête, en plus c’est Raphaël (Varane, Ndlr), il a mis le coup de boule et ça rentre ». L’histoire est belle. Et elle pourrait l’être encore plus avec un titre de champion du Monde pour Varane qui chasserait ainsi tous ses démons passés.