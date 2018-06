Didier Deschamps avait l’embarras du choix. Heureux sélectionneur d’une équipe de France dotée d’un secteur offensif luxuriant, le Bayonnais a pu testé diverses associations lors des trois matches de préparation au Mondial. Et si certaines satisfactions sont à retenir, le cas de Kylian Mbappé est celui qui ressort le plus. A seulement 19 ans, le nouveau numéro 10 des Bleus aborde le dernier virage avant la Coupe du Monde à pleine vitesse.

Aligné seul à la pointe de l’attaque ou flanqué d’Olivier Giroud, le joueur du Paris Saint-Germain n’a pas été avare en efforts. Très mobile, il a surfé sur tout le front de l’attaque tricolore, de l’axe en passant sur les côtés. Mieux, il a affiché, en plus de son attendue complicité avec Ousmane Dembélé, une excellente entente avec celui qui est censé incarner le leadership de l’attaque des Bleus : Antoine Griezmann. face aux Etats-Unis, les deux hommes se sont d’ailleurs souvent trouvé, alors que Giroud a éprouvé pas mal de difficultés pour entrer en connexion avec l’ex-Monégasque.

Impliqué dans 7 buts lors de ses 7 derniers matches en sélection (3 buts, 4 offrandes), Mbappé peut donc avoir le sourire. « Je pense être monté en puissance sur les trois matches. J’ai pu être décisif, je commence à être de plus en plus régulier. (...) C’est bien. On demande à un joueur d’être décisif, je le suis. Je fais simplement mon travail », a-t-il déclaré à l’issue de la rencontre. Satisfait, le natif de Bondy a toutefois avoué qu’il ne s’était pas fixé d’objectif but en Russie. « Si je marque 0 but et qu’on gagne la Coupe du Monde, je saute avec vous ! » Et on ne dira pas non...