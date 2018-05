Si Didier Deschamps continue de tester diverses animations offensives, le sélectionneur de l’équipe de France semble de moins en moins enclin à se passer de son nouveau numéro 10, Kylian Mbappé. À 19 ans, le joueur du Paris Saint-Germain continue de prouver que la jeunesse est loin d’être un handicap à l’heure de porter la tunique bleue floquée d’un numéro qu’ont porté Platini ou Zidane. Sur le terrain, le dragster français est inarrêtable. Percutant sur les côtés, séduisant en pointe, Mbappé est partout. Hier soir, le natif de Bondy a une nouvelle fois signé une prestation convaincante face aux Irlandais.

Un match plein face auquel certains lui reprochent toutefois un manque d’efficacité. Un petit reproche que l’intéressé n’a pas cherché à nier. « Un attaquant se doit d’être décisif. Les fulgurances, c’est bien, mais ce n’est pas ça qui fait gagner un match. Ce qui vous fait gagner un match, c’est quand le ballon passe la ligne. C’est le plus important. Les fulgurances, ça met en confiance pour pouvoir être efficace et être utile à l’équipe », a-t-il confié en zone mixte. Mais pour Deschamps, il n’y a pas péril en la demeure, loin de là.

Mbappé rend hommage à Giroud

« Il est dans la créativité, c’est à lui de faire comme il le sent. L’idéal, c’est d’y associer l’efficacité, d’ailleurs il a marqué un but qui n’était pas hors-jeu. Il crée beaucoup par ses décalages, sa vitesse. Par rapport à un joueur plus statique, avec toutes les courses qu’il fait, il a peut-être moins de lucidité mais je ne veux pas le freiner. Il a du jus. L’efficacité, il l’a déjà. On peut toujours en avoir plus, mais je ne veux pas l’épurer, c’est lui qui sait le geste qu’il peut faire », a déclaré le Bayonnais dans des propos relayés par L’Équipe. Une volonté de laisser le Parisien s’exprimer où bon lui semble qui vient cependant relancer l’autre grand débat concernant Mbappé : son positionnement.

Aligné sur le côté hier soir après avoir été testé dans l’axe face à la Russie en mars dernier, Mbappé est-il plus qu’une simple solution de rechange de Giroud ? Interrogé sur ses préférences, l’intéressé n’a pas fait de caprices. Mieux que ça. « C’est difficile aujourd’hui de trouver un positionnement. On a un attaquant qui vient d’égaler Zinedine Zidane, ce n’est pas rien du tout. Il faut respecter ce qu’il a fait. Il est important, il marque à chaque fois qu’il joue. Après, il n’est pas le plus spectaculaire, mais il est très efficace et important pour nous. Il fait entre guillemets le sale boulot. Il défend pour l’équipe, il attaque, il marque. C’est très bien. moi je joue où il y a de la place. Tout me va ». L’ex-Gunner appréciera.