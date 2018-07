Une joie contenue. En zone mixte, les joueurs de l’équipe de France sont passés le sourire aux lèvres. Mais pas d’euphorie après pourtant une qualification pour la finale de la Coupe du Monde 2018. Ça, c’était réservé pour le vestiaire où la fête était au rendez-vous. Mais Olivier Giroud n’a pas caché son émotion. « Je ne sais pas si j’arrive à réaliser. C’est un rêve d’enfant. C’est un travail de toute une carrière. On a un groupe exceptionnel, on regarde tous vers l’avant. On a fait un match très solide. On a tout donné pour l’équipe avec plus ou moins de réussite ». Même son de cloche du côté de Samuel Umtiti. « Vu qu’on enchaîne, on ne réalise pas que c’était une demie. On est en finale, on ne réalise pas trop, il reste encore un match pour faire quelque chose de très grand ».

« On ressent de la joie, de la fierté », assure le discret N’Golo Kanté. « On voulait atteindre cette finale, maintenant il faut profiter, puis se concentrer sur ce dernier match. On réalise une belle Coupe du Monde, quelque chose de grand. Le plus important, ça sera la victoire finale, c’est ça qu’il faudra, j’espère qu’on sera tous contents après ce match ». Le jeune Kylian Mbappé est lui aussi sur un nuage. « On est super contents, super fiers. Maintenant il nous reste un match. On va tout donner. Tout ce qu’il nous reste, on va le mettre sur le terrain. On va voir où ça nous mène. Mais je pense que ça peut nous mener loin. Gagner une Coupe du Monde à 19 ans, ça aurait de la gueule ? Même a 40 ans ça a toujours de la gueule ».Didier Deschamps qui l’a déjà gagné en tant que joueur et qui peut la soulever de nouveau en tant qu’entraîneur était lui aussi très ému.

Les Bleus savourent et veulent le titre

« Nous sommes ensemble dès le premier de la préparation. Qui l’eut cru qu’on serait en finale de la Coupe du Monde ? A part vous les journalistes (rires). Il faut savourer, apprécier. On a cinq jours.On va passer 48 heures à partager ce bonheur avec nos familles. Après, on basculera pour tout faire pour être du bon côté cette fois-ci ».Si les Bleus sont forcément très heureux, Paul Pogba sait que le chemin est encore long. La France en sait quelque chose après une finale perdue lors de l’Euro 2016. « C’est beau ! Mais ce n’est pas fini. C’est tout ce que je peux dire. J’étais content à l’Euro, on a fait quelque chose d’extraordinaire. On a battu les Allemands. On est passé à côté pendant la finale et ça, il ne faut pas l’oublier ». Il y aura encore le temps de penser à cette finale, soit face à la Croatie, soit face à l’Angleterre (match à suivre en live commenté sur FM). Pour le moment, il faut savourer ces précieux moments ensemble, mais aussi avec les supporters. On a vu déjà des scènes de liesse incroyables dans l’Hexagone.

« J’ai vu le monde sur les Champs, je suis super fier, je n’étais pas né en 98, c’est incroyable, c’est le rêve de toute une vie. On va mourir sur le terrain dimanche » ; a affirmé Mbappé. Comme lui, Adil Rami est fier. « Je viens de voir les images sur les Champs, c’est un truc de fou, on en parle, on essaye de calmer nos émotions, il faut rester humble, et puis après on verra, j’y crois dur comme fer ». Il n’est pas le seul. Tous les Bleus veulent aller au bout. Olivier Giroud donne d’ailleurs rendez-vous aux Français. « On est sur un petit nuage on va rien lâcher jusqu’au bout et on va les rendre fiers de nous ; confie Giroud. On va se remettre au boulot dès demain et on va bien savourer on est fiers et on a de la chance. On veut finir le boulot. Je donne rendez-vous à tous les Français sur les Champs le 16 juillet ». Le rendez-vous est pris !