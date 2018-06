Décidément, les milieux de terrain de l’équipe de France font beaucoup parler. Alors que l’animation offensive était censée attirer tous les regards, afin d’avoir des indices sur la composition de l’attaque des Bleus en Russie, c’est finalement les hommes du milieu qui ont volé la vedette. Et encore une fois, Corentin Tolisso n’y est pas étranger. Encensé face à la République d’Irlande à l’heure où son jeune concurrent Adrien Rabiot s’auto-excluait de la sélection, le joueur du Bayern Munich a récidivé face à l’Italie. Et cette fois, c’est Paul Pogba qui en a pris pour son grade.

Deschamps trouve des circonstances atténuantes pour Pogba

Peu en vue durant la rencontre, le milieu de Manchester United commence sérieusement à faire débat. A tel point qu’une question cruciale se pose : son statut de titulaire en équipe de France est-il menacé ? Au vu des prestations très intéressantes de Tolisso (sans oublier la régularité d’un Blaise Matuidi), la faible mobilité et l’incapacité à casser les lignes du Red Devil posent problème. Désigné comme l’un des leaders du groupe France ; Pogba se doute qu’il n’est pas exclu de le voir connaître le même sort qui avait réservé à Antoine Griezmann au début de l’Euro 2016, à savoir un petit tour sur le banc de touche.

Interrogé en conférence de presse sur le match de son protégé et le contraste avec la montée en puissance de Tolisso, Didier Deschamps a avoué que le contenu du match de la Pioche n’avait pas été transcendant. Mais il lui a trouvé des circonstances atténuantes. « Il faut remettre ces performances individuelles dans un collectif. Paul n’a pas tout réussi, il était moins dans la phase offensive aussi. Il le fait pour l’équipe. Si je parle en bien de l’un, vous allez dire que l’autre est moins bien. Coco (Tolisso) a confirmé tout ce qu’il fait de bien depuis un bon moment avec nous. Le fait que je lui ai redonné du temps de jeu, c’est aussi parce que c’est quelqu’un qui a moins joué. Paul, c’était son match de reprise. Il n’a pas tout bien fait, mais il a permis à l’équipe d’être efficace sur le plan défensif, pas forcément là où vous l’attendez. Par moment, il doit y être aussi. Il y aura de la concurrence ».

Umtiti et Tolisso agacés par les sifflets du public

Souvent critiqué lorsqu’il porte le maillot tricolore, Pogba en a vu d’autres. Cependant, un événement n’a pas plu aux Bleus. Sifflé par le public de l’Allianz Riviera à sa sortie, Pogba a reçu le soutien des siens. « Ce n’est pas que Paul Pogba, à un moment, on gardait le ballon, ça sifflait aussi. Ça nous est déjà arrivé. Le public voudrait qu’on marque 5-6 buts. Est-ce qu’ils sont conditionnés ou pas ? Je ne vais pas retenir ça », a déclaré Deschamps. Plutôt soft, le sélectionneur a eu un discours moins tranchant que certains joueurs. A commencer par Samuel Umtiti. « Honnêtement, moi je trouve que ça gâche énormément la soirée parce qu’on connaît les qualités de Paul. Sur un match, on peut être moins bon. Mais je pense que ce n’est pas pour autant qu’on doit le siffler. Je pense que si on va loin, on aura besoin de tout le monde, de tout un collectif et de tous les supporters. Je pense qu’on a besoin de ce soutien pour se sentir bien et soutenus. Même si à domicile on arrive à se faire siffler, il faudra se poser des questions. Quand on n’est pas bon, on ne le fait pas exprès. Pour moi, il n’y aucune raison de siffler Paul. Il a fait de bonnes choses et de moins bonnes. Il est assez grand, il assume. Après c’est à lui, il va nous montrer de quoi il est capable comme il l’a toujours fait », a déclaré l’ancien Lyonnais, avant de poursuivre. « Affecté ? Non. Moi, je connais Paul. Il sait très bien où il va. Je pense qu’il a la tête sur les épaules, même quand ça ne va pas il ne le montre pas. Il va travailler et nous aider. »

Même son de cloche du côté de Corentin Tolisso. « Aujourd’hui, nous sommes l’équipe de France qu’on aille à Nice ou à Saint-Étienne ou à Lyon. On est l’équipe de France et tout le monde représente l’équipe de France. Les supporters qui étaient là sont venus pour supporter l’équipe de France. Donc moi personnellement, je ne comprends pas ce genre de sifflets. Même quand Flo (Florian Thauvin) est entré, j’ai pu entendre des sifflets. Ça m’exaspère, ça m’agace parce qu’on est l’équipe de France. On est tous des joueurs de l’équipe de France. On se bat pour notre pays, pour nos supporters qui étaient présents ce soir. Paul a fait un très bon match. Il a été très présent. Il s’est dépensé. Autant de sifflets, ça fait mal car je n’aimerais pas personnellement qu’on me siffle, même si je vais à Saint-Étienne parce que je suis un ancien Lyonnais. Je pense qu’il faut avoir une prise de conscience. On est l’équipe de France, on est tous dans le même bateau. Si on veut aller loin à la Coupe du Monde, il faudra être tous ensemble ». Le message est passé !