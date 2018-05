« Florian Thauvin ce n’est pas un pari (...). Chacun à son analyse, si aujourd’hui il y en a qui disent que Thauvin ne mérite pas, regardez ses statistiques. Il n’a pas eu beaucoup de temps de jeu certes. Florian c’est côté droit, sa saison est remarquable, avec nous, son caractère, sa personnalité dans le groupe lui donnent du crédit, c’est une option différente pour moi. Il a fait pas mal de misères à beaucoup de latéraux ». Jeudi soir, en conférence de presse, Didier Deschamps justifiait ainsi la convocation de Florian Thauvin parmi les 23 sélectionnés pour le Mondial en Russie.

Présent ce vendredi face aux journalistes, l’attaquant de l’Olympique de Marseille a raconté comment il avait vécu cette annonce. « J’ai fait l’ascenseur émotionnel. J’ai été très triste après la défaite en finale de l’Europa League, puis très heureux suite à ma convocation pour le Mondial. Je vais avoir besoin de digérer », a-t-il confié avant de poursuivre. « J’ai vécu 24h compliquées. Il fallait donner le maximum en finale en attendant la liste. J’étais avec ma compagne devant la télé. On était attentif. C’était un moment de stress, avec le cœur qui s’accélère », a-t-il indiqué, habitué au suspense lié à l’ordre alphabétique des annonces de DD.

Thauvin remercie Deschamps

« J’ai l’habitude que mon nom soit le dernier cité lors des listes. Je savais que si j’étais parmi les 23, j’étais le dernier de la liste. Du coup, c’était plus long pour moi. J’ai attendu le dernier nom », a-t-il lancé avant de dire son bonheur d’être du voyage. « Je vais vivre un rêve, je suis le plus heureux du monde aujourd’hui. Avoir la chance de participer à une Coupe du monde, c’est un rêve pour tout le monde », a-t-il expliqué, remerciant le sélectionneur national pour sa confiance. « Je tiens à remercier le coach pour ses mots à mon égard, ça m’a fait plaisir, je donnerai le meilleur de moi-même pour cette compétition », a-t-il lâché, avouant qu’il aurait mal vécu une non-convocation au sortir de sa saison réussie.

« Ça aurait été une déception de ne pas être pris. Mais ça fait partie du sport, il faut pas baisser les bras. J’aurais respecté les choix. Mais c’est vrai que ça aurait été une déception », a-t-il déclaré, espérant désormais aller le plus loin possible. « On est une bonne bande de potes, il y a une super ambiance dans ce groupe France et j’espère, qu’ensemble, on pourra faire quelque chose d’exceptionnel », a conclu l’international tricolore (3 sélections). Une envie et une motivation qui devraient plaire à Didier Deschamps.