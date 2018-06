Ces derniers jours, l’un des joueurs les plus suivis de l’équipe de France était Benjamin Mendy. Tout juste revenu de blessure, le latéral de Manchester City était scruté lors des entraînements ouverts aux médias. Il faut dire qu’avec moins de dix matches à son actif depuis son retour sur les terrains, l’incertitude était légitime. Mais très rapidement, l’ancien Marseillais a rassuré tout son monde, retrouvant normalement une place de titulaire sur le flanc gauche qu’il avait laissé vacante durant l’automne 2017.

Retenu pour disputer la Coupe du Monde en Russie, Mendy est revenu avec l’étiquette de choix numéro un, devant le petit nouveau du groupe tricolore : Lucas Hernandez. Novice, le joueur de l’Atlético Madrid a découvert les Bleus en mars dernier. Un court passage qui lui a suffi à passer devant un habitué de la maison bleue, Lucas Digne. Latéral au profil défensif sous les ordres de Diego Simeone, Hernandez donne chaque jour raison à Didier Deschamps de l’avoir pris dans ses valises. Hier soir, face à l’Italie (3-1), le Colchonero a d’ailleurs livré une prestation de choix. Élu homme du match par notre rédaction, le Madrilène a été performant dans les taches défensives, mais a aussi affiché, pour une fois, un visage offensif séduisant, amenant même le penalty du break transformé par Antoine Griezmann.

Hernandez voulait se montrer devant Deschamps

Une prestation qui n’a pas surpris DD. « Certains d’entre vous ont été surpris par Lucas Hernandez, mais il n’est pas là par hasard. S’il y en a qui avaient besoin de savoir pourquoi il est là, voilà. Même s’il est dans un registre beaucoup plus offensif que ce qu’on lui demande à l’Atlético. Mais il est capable parce qu’il a le volume et le pied aussi. c’est bien pour l’ensemble du groupe », a-t-il déclaré en conférence de presse. Un test réussi qui est d’ailleurs loin d’être anodin. Interrogé en zone mixte, le principal intéressé a fait le point.

« La pression n’est pas quelque chose qui m’accompagne. Je suis un joueur très tranquille, hors et sur le terrain. La pression n’est pas encore là », a-t-il indiqué, avant tout de même de préciser qu’il souhaitait bien se faire remarquer par le sélectionneur. « Je voulais montrer au coach que je suis là, que je suis présent et qu’il peut compter sur moi s’il a besoin de moi. Je pense qu’à chaque match où il me donne l’opportunité de jouer, je donne mon maximum. Aujourd’hui c’était le cas, mais c’est la décision du coach ». Un nouveau casse-tête donc pour le sélectionneur qui est déjà bien occupé à l’heure de trancher pour les postes du milieu et de l’attaque.