Il a été l’un des coups tentés par Didier Deschamps en vue de la préparation pré Coupe du Monde. Titulaire en attaque aux côtés de Kylian Mbappé et Olivier Giroud, Nabil Fekir avait une belle carte à jouer ce soir au Stade de France face à la République d’Irlande. Retenu parmi les 23 suite à la blessure de Dimitri Payet pour une majorité d’observateurs, le capitaine de l’Olympique Lyonnais n’a pas manqué l’occasion de se distinguer. Impliqué sur l’ouverture du score de Giroud et auteur d’un but chanceux grâce à une faute de main du portier britannique, Fekir a hérité du titre honorifique d’homme du match par notre rédaction.

« Je suis satisfait, après ce n’est pas le meilleur que j’ai fait, mais c’est un bon match et il y a un but à la clé », a déclaré l’intéressé en zone mixte. Content, Fekir a raison de l’être. En effet, outre ses statistiques, le Rhodanien s’est surtout distingué par une grosse activité partout sur le terrain. Déjà très complice avec Kylian Mbappé, le Lyonnais a semblé à son aise pour une première avec ses partenaires. « On a réussi à se trouver, à combiner devant même si c’est la première fois qu’on joue ensemble. Ce sont des joueurs de qualité, ça facilite le jeu », a-t-il ajouté. De bonnes sensations qui ont d’ailleurs été confirmées par Mbappé. « Je me sens toujours bien quand je suis entouré de bons joueurs. J’ai juste à m’adapter ; Fekir est un grand jouer, Olive est entré dans l’histoire. c’est une belle soirée pour eux deux. J’espère qu’ils vont continuer comme ça, parce qu’ils sont importants pour nous ».

Fekir a marqué des points

Pour un examen de passage, Fekir a donc signé une entrée en matière convaincante, dans un rôle qui n’était pas celui que pouvait laisser croire le schéma de la composition officielle des Bleus avant le coup d’envoi de la rencontre. Alors que la feuille de match le mettait sur le flanc gauche du trident offensif tricolore, Fekir ne s’est pas cantonné à rester sur son aile. Très mobile, il est souvent venu dans l’axe. Un positionnement en électron libre derrière les deux autres attaquants (Mbappé, Giroud) qui était bel et bien une consigne de Deschamps.

« J’ai donné le meilleur de moi-même. Le coach m’a placé derrière les deux attaquants, il m’a dit que j’étais libre, que je pouvais me balader un peu partout sur le terrain donc j’ai essayé de prendre les espaces libres », a-t-il déclaré. Après avoir fait savoir à Bruno Genesio qu’il préférait évoluer dans l’axe à l’OL plutôt qu’un poste d’ailier dans un 4-3-3, Fekir a de nouveau prouvé sous le maillot bleu qu’il était bien une solution intéressante en soutien des attaquants. Un schéma qui a d’ailleurs plu au capitaine d’un soir, Blaise Matuidi. « Avec les latéraux qui sont amenés à attaquer aussi, on est parfois plus en sécurité. On a un équilibre. On a du coffre au milieu comme Corentin (Tolisso), N’Golo (Kanté), Steven (N’Zonzi), moi et Paul (Pogba). On est capable de jouer dans plusieurs systèmes de jeu. C’est intéressant. A nous de continuer ainsi ». Et ce n’est pas Nabil Fekir qui dire le contraire.