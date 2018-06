Vendredi soir, Antoine Griezmann puis Kylian Mbappé se sont relayés face aux médias pour évoquer la victoire de l’équipe de France en amical face à l’Italie à Nice (3 à 1). Mais les questions ont surtout tourné autour du trio d’attaque formé avec Ousmane Dembélé. Plus réservé que ses deux compagnons, l’ancien du Stade Rennais est le seul des trois à ne pas s’être exprimé sur le sujet. Cela a été chose faite ce mardi puisqu’il était de passage en conférence de presse à Clairefontaine. L’occasion pour lui d’évoquer sa première saison en Catalogne. Une année où il a beaucoup progressé sur plusieurs points. « L’aspect tactique et mon travail défensif », a-t-il confié.

« Je défends beaucoup à Barcelone, même si on a beaucoup le ballon. J’ai appris sur ça. Au Barça, c’est important de ne pas perdre le ballon. C’est rare qu’on le perde mais il faut être attentif à ça et mon travail défensif où je dois beaucoup défendre. On est une équipe, on doit être unis ». Le repli défensif, c’est justement l’un des aspects que le trio qu’il forme avec Grizi et Mbappé doit encore travailler. L’international tricolore en est bien conscient. « Prendre du plaisir (à défendre), je ne sais pas. C’est pour aider l’équipe, tout le monde. Je prends du plaisir à défendre. Je suis obligé de défendre pour l’équipe, je ne triche pas. C’est bon pour l’équipe, je suis là pour aider l’équipe (...) Je fais ce que le coach demande. On a beaucoup travaillé sur ça. Il ma dit de bien me replier, de mieux défendre pour mieux attaquer ».

Dembélé aime jouer avec Mbappé et Grizi

L’attaque justement n’est pas vraiment un problème pour les trois joueurs. Même s’il a manqué parfois d’automatismes et qu’il a pêché dans le dernier geste, ce trio a pris du plaisir à évoluer ensemble. C’est ce qui est ressorti des déclarations de Mbappé et Griezmann après la rencontre. C’est ce qu’a aussi avoué l’ailier ce mardi.« Je me suis bien senti. L’équipe a été bien. Ça fait plaisir de jouer avec ces deux joueurs. Ils sont complémentaires. On sait qu’on peut trouver Kylian dans les pieds ou dans la profondeur. Pareil pour Antoine. Ça s’est bien passé. Je ne sais pas si c’est le meilleur trio. C’est le coach qui décide ».

Il a ajouté : « J’ai toujours du plaisir à jouer avec Kylian et Antoine. Mais avec le Barça, ce n’est pas pareil parce qu’il y a le meilleur joueur du monde (Messi). Ça me fait plaisir de jouer avec ces coéquipiers-là. Ce n’est pas la même chose le Barça et l’équipe de France. On a un joueur exceptionnel, il est toujours efficace, donne toujours de bons ballons. Mais en équipe de France, il y en a aussi ». Si Olivier Giroud a très souvent répondu présent en marquant les buts, Didier Deschamps pourrait opter pour une attaque avec ce trio de feu. Le débat est en tout cas ouvert. « Je ne suis pas coach. Je ne décide pas. Il y a beaucoup de possibilités avec cette attaque. C’est au coach de décider », a déclaré Ousmane Dembélé, auteur d’un joli but face à la Squadra Azzurra.