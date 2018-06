Après les dernières 72h plus que mouvementées vécues par la sélection espagnole, l’ambiance n’était pas forcément à l’optimisme de l’autre côté des Pyrénées avant ce choc face au Portugal, champion d’Europe en titre. Mais dans le contenu, la Roja a livré une prestation plutôt satisfaisante, et plusieurs joueurs comme Isco ou Diego Costa ont brillé. Ce ne fut en revanche pas le cas de David De Gea, auteur d’une grossière faute de main sur le deuxième but lusitanien, et de façon globale peu rassurant dans ses cages.

Ses coéquipiers ont tenu à le défendre après la rencontre. « Nous sommes une famille, la vie continue. De Gea est un super gardien », a lancé Diego Costa. Même son de cloche pour Isco : « David est déjà suffisamment grand, il est habitué et il sait qu’on se troue tous parfois. Dans quatre jours il aura une nouvelle opportunité pour montrer son talent ». Hierro, sélectionneur national, est aussi monté au créneau : « on sait qu’il y a des joueurs qui peuvent être dans un bon ou mauvais jour. C’est quelque chose d’humain et nous ne doutons pas de nos joueurs. Il est des nôtres ».

« Ils critiquaient aussi Diego Costa et il a marqué deux buts ce soir »

Et la réaction du portier mancunien était aussi attendue. S’il a reconnu son erreur, il a surtout déploré certaines critiques trop régulières à son égard, lui qui avait déjà été pointé du doigt après son erreur contre la Suisse en amical qui avait coûté la victoire à l’Espagne (1-1). « C’était un ballon difficile, Cristiano frappe très fort. C’est le foot... Il faut continuer. J’aime qu’il y ait des critiques, ils critiquaient aussi Diego Costa et il a marqué deux buts ce soir », a d’abord lancé le portier.

« Mentalement et physiquement je me sens très bien, si à chaque erreur il faut remplacer un joueur... Je crois que la presse critique espagnole est dure avec moi, je ne les vois pas parler bien de moi. Je crois qu’il y a beaucoup de gens qui ne m’ont pas défendu quand ils auraient pu le faire. Je n’ai tué personne, c’est une erreur, c’est quelque chose de normal... Je retiens le soutien de mes coéquipiers », a-t-il ajouté. Toujours est-il qu’il vaudrait mieux pour la Roja que ce type d’erreur ne se reproduise plus...