Depuis hier, on connaît les deux premiers quarts de finaliste de cette Coupe du Monde russe. En effet, l’Uruguay, après sa victoire arrachée contre le Portugal (2-1) et la France, suite à sa sublime rencontre contre l’Argentine (4-3), font partie du top huit de ce Mondial russe. Mais il est déjà temps de passer à autre chose puis de regarder les autres huitièmes de finale de cette compétition aujourd’hui avec deux rencontres au programme. Outre la Croatie et le Danemark qui vont s’affronter, ce soir (à suivre sur notre live commenté), la Russie et l’Espagne se jouent aussi (toujours à suivre sur notre live commenté).

Le pays hôte a réussi à se défaire de l’Égypte, mais aussi de l’Arabie Saoudite tout en terminant derrière la Celeste a le droit donc d’affronter le Champion du Monde 2010, l’Espagne. La Roja, elle, s’est fait relativement peur pour ce premier tour. Lors de la première rencontre face aux Champions d’Europe, ils n’ont pu faire mieux qu’un match nul (3-3) tout comme contre le Maroc lors de l’ultime journée de la phase de groupe (2-2). Les hommes de Fernando Hierro n’ont remporté qu’un match, petitement, contre l’Iran (1-0). Mais c’est une autre compétition qui commence.

Rodrigo plutôt que Costa ?

Pour ce match à élimination directe, l’ancien du Real Madrid devrait à nouveau aligner un 4-3-3. De Gea sera bien entendu le dernier rempart de la Roja et sera protégé, comme à son habitude par Carvajal, Piqué, Ramos et Jordi Alba. Au milieu de terrain, l’inusable Sergio Busquets sera bien devant la défense et sera accompagné, à gauche, d’Andrés Iniesta et de Koke à droite. Enfin, devant, David Silva et Isco seront sur les ailes pour servir la pointe que pourrait être Rodrigo, l’attaquant de Valence.

Du côté du pays hôte, le 4-2-3-1 devrait être de mise bien qu’on eut pu penser qu’une défense à cinq serait alignée. Akinfeev devrait garder les buts et verra, devant lui Fernandes, Ignashevich, Kutepov et Zhirkov tenter d’enrayer les offensives espagnoles. Kuzyaev et Zobnin seront à la récupération quand Samedov, l’incroyable Golovin et Cheryshev devront alimenter en ballon Artem Dzyuba, l’attaquant du Zenit Saint-Pétersbourg. Tout cela promet. En espérant voir autant de spectacle qu’hier après-midi.