C’était le scénario redouté à la lecture du tirage au sort de la Coupe du Monde. L’équipe de France avait fait sa part du travail en terminant première du groupe C, devant le Danemark, le Pérou et l’Australie. Mais voilà, l’Argentine, dans son groupe D, n’avait rien du cador redouté. Tenue en échec par l’Islande pour son match d’ouverture (1-1), giflée par la Croatie ensuite (0-3), la sélection de Lionel Messi s’en est remise à un miracle tardif face au Nigéria (2-1) pour valider son ticket pour les 8es en décrochant la 2e place de sa poule. Voilà donc France-Argentine au programme samedi prochain à 16 heures à Kazan.

Si l’on se réfère à la dynamique des deux équipes, la France part dans la peau du favori, puisqu’elle n’a pas perdu, pour commencer, et a affiché une solidité défensive intéressante, à défaut d’emballer les foules sur le plan offensif. L’Argentine, elle, a affiché d’énormes carences sur le plan défensif mais dispose du génie Lionel Messi. Pour mieux appréhender ce 8e de finale alléchant, on peut se pencher sur l’historique des confrontations entre les deux formations. Et elle a de quoi faire peur pour nos Bleus.

Messi avait fait mal aux Bleus en 2009

En 11 confrontations, la sélection tricolore ne l’a emporté qu’à 2 reprises, pour 3 matches nuls et 6 défaites ! Commençons par les victoires, qui sont intervenues à une époque désormais lointaine. La première a eu lieu le 8 janvier 1971 à Buenos Aires en Argentine, sur le score de 4-3. La seconde, c’était le 26 mars 1986 à Paris sur le score de 2-0. A chaque fois, il s’agissait d’un match amical. Depuis ce 26 mars 1986, les deux pays ne se sont rencontrés qu’à 2 reprises. Le 7 février 2007, dans un amical au Stade de France, la sélection dirigée par Raymond Domenech s’inclinait 0-1 sur un but de Javier Saviola. Un joueur de cette rencontre sera encore là, c’est Sergio Agüero, qui était entré en jeu à la 84e minute ce jour-là.

Deux ans plus tard, quasiment jour pour jour (11 février 2009), la France accueillait l’Argentine au stade Vélodrome. Steve Mandanda était titulaire dans les cages côté français, ce qui ne devrait pas être le cas pour le 8e de finale à Kazan. Côté argentin, Lionel Messi était titulaire, ainsi qu’Agüero. Gutierrez avait ouvert le score en première période. Puis Messi, dont le maillot était alors floqué du numéro 18, avait inscrit le second but, après une belle chevauchée et une frappe sèche. Score final 2-0. Depuis, de l’eau a coulé sous les ponts, et l’Argentine apparaît moins bien armée qu’à l’époque sur le plan défensif. Aux Bleus de 2018 de jouer désormais !