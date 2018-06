À 16 heures, les yeux du monde entier seront tournés vers Kazan en Russie pour regarder le premier 8e de finale de ce Mondial, le très attendu France-Argentine. La rencontre sera bien évidemment à suivre sur le live commenté de Foot Mercato. En attendant le coup d’envoi et pour se mettre l’eau à la bouche, voici quelles devraient être les compositions des deux équipes. Si pour la France, on ne s’attend pas vraiment à des surprises, Jorge Sampaoli tente de brouiller les pistes.

Didier Deschamps devrait reconduire le même onze de départ (un 4-2-3-1) qui a battu le Pérou il y a dix jours. Après un court passage dans les buts contre le Danemark, Steve Mandanda va à nouveau prendre place sur le banc pour laisser le poste de gardien au capitaine Hugo Lloris. En défense, ce sont Pavard et Lucas qui prendront place dans le onze alors que Benjamin Mendy est forfait. Raphaël Varane et Samuel Umtiti seront titulaires, laissant l’intérimaire de luxe Presnel Kimpembé sur le banc.

Messi aligné en faux neuf à la place de Higuain ?

Kanté et Pogba joueront au milieu alors que le trio offensif devant alimenter Giroud en ballons sera composé de Mbappé à droite, Griezmann dans l’axe et Matuidi à gauche. Le sélectionneur tente à nouveau l’expérience du joueur de la Juventus dans le couloir. Il a sûrement prévu un plan anti-Messi. Le capitaine argentin sera bien sûr à surveiller comme du lait sur le feu mais reste à savoir avec qui il jouera. Jorge Sampaoli a plusieurs cartes en main mais la défense elle ne devrait pas bouger.

Armani sera reconduit dans les buts, tout comme le quatuor Mercado-Otamendi-Rojo-Tagliafico. Dans ce milieu à trois, Mascherano et Banega seront a priori présents, mais reste à savoir qui de Perez, légèrement touché, ou Meza les accompagnera. Devant aussi il existe une incertitude. Messi et Di Maria débuteront mais alors que les médias argentins prévoyaient Higuain en pointe, Sampaoli a tenté une nouvelle mise en place tactique ce vendredi avec Pavon sur le côté et Messi aligné en faux neuf. Verdict cet après-midi...