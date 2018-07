C’est le grand jour pour la France et la Belgique. Les deux équipes s’affrontent ce soir à Saint-Petersbourg pour la première demi-finale de la Coupe du Monde (la rencontre sera à suivre sur notre en live commenté à partir de 19h). Ce duel fratricide s’annonce ô combien serré entre deux formations qui se valent. En attendant le coup d’envoi, nous vous proposons les compositions probables. Didier Deschamps devrait opter pour du classique alors qu’une incertitude demeure du côté des Diables Rouges.

Après la suspension de Blaise Matuidi en quart de finale, le sélectionneur français est en passe de faire à nouveau confiance au Turinois. Selon les dernières informations, Deschamps devrait aligner la même équipe que face au Pérou et contre l’Argentine. On aurait donc Lloris dans les buts, Pavard, Varane, Umtiti et Lucas en défense. Kanté et Pogba partent bien sur favoris pour faire le duo devant le quatuor défensif.

Thorgan Hazard part favori pour remplacer Meunier

Malgré un léger pépin physique, Mbappé devrait être titulaire côté droit et c’est donc Matuidi qui aurait les préférences du sélectionneur aux dépens de Corentin Tolisso. Griezmann démarrera la rencontre avec Olivier Giroud en pointe, qui cherchera à ouvrir son compteur dans cette Coupe du Monde. En face de ce 4-2-3-1 français, les Belges devraient se présenter en 3-4-3, soit le même système que depuis le début de la compétition. On retrouvera bien entendu Courtois dans les cages avec une défense à trois composée de Alderweireld, Kompany et Vertonghen.

Avec la suspension de Thomas Meunier, Martinez est obligé de revoir ses plans. Nacer Chadli jouerait à droite en lieu et place du Parisien, tandis qu’à gauche, c’est Yannick Carrasco qui pourrait retrouver son statut de titulaire, avec un duo Fellaini-Witsel dans l’axe. Devant, il ne devrait pas y avoir de surprise avec De Bruyne et Eden Hazard en soutien de Lukaku. Du très costaud pour les Bleus.