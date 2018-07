Avec Paulo Rossi (1982), Lothar Matthäus (1990), Zinedine Zidane (1998), Ronaldo (2002) et Fabio Cannavaro (2006), les dernières finales de la Coupe du monde ont régulièrement sacré un joueur de l’équipe victorieuse. Si les deux dernières éditions échappent à cette règle avec les succès de Lionel Messi en 2010 et de Cristiano Ronaldo en 2014, le scénario pourrait être bien différent. Désormais, les titres collectifs ont une part prépondérante dans le résultat final depuis que la récompense est revenue sous le giron de France Football. C’est dans ce cadre bien précis que la finale de la Coupe du monde (à suivre sur notre live commenté) entre la France et la Croatie revêt d’un intérêt bien particulier dans la remise de ce prix. Plusieurs candidats se distinguent comme Antoine Griezmann, Raphaël Varane, Kylian Mbappé, N’Golo Kanté et Luka Modric.

Vingt ans que la France attend une deuxième Coupe du monde et vingt ans qu’elle attend un successeur à Zinedine Zidane au palmarès du Ballon d’Or. Ces disettes pourraient être rapidement comblées. À un match d’inscrire une deuxième étoile sur leur maillot, les Bleus auront la possibilité de confirmer un excellent tournoi. En cas de succès face à la Croatie dimanche, plusieurs joueurs pourront ambitionner une victoire au Ballon d’Or 2018. Parmi eux figure naturellement Antoine Griezmann. Devenu le leader de l’Équipe de France et de l’Atlético Madrid au cours d’une saison dantesque, il avait fini sur le podium du Ballon d’Or en 2016. Cette fois-ci il peut même faire mieux. Vainqueur de la Ligue Europa et auteur d’une sublime deuxième partie de saison avec les Colchoneros, il arrivait en pleine confiance à la Coupe du monde. Si son bilan comptable et plutôt satisfaisant (3 buts, 2 passes décisives et élu deux fois homme du match), il n’a pas eu le même impact que lors de l’Euro 2016 et pourrait se voir devancer.

Varane et Modric de galactiques à dorés

Son compatriote Raphaël Varane semble donc le plus prompt à lui souffler le trophée. Impérial avec le Real Madrid en Ligue des Champions, il a eu une part prépondérante dans le titre des Merengues. Ses prestations face au Bayern Munich et à Liverpool ont d’ailleurs démontré son influence grandissante dans la défense madrilène. Parfois pointé du doigt en Equipe de France, il s’est comporté comme un patron lors de la Coupe du monde et pourrait remporter les deux compétitions les plus importantes lors du même exercice. Une belle récompense pour l’ancien Lensois qui arrive désormais à maturité. Toutefois, son positionnement en tant que défenseur pourrait le desservir puisque seulement Franz Beckenbauer, Matthias Sammer et Fabio Cannavaro ont été sacrés à ce poste.

Parmi les tricolores, Kylian Mbappé auteur d’une compétition sérieuse avec trois buts pourrait également prétendre à ce trophée. Néanmoins le parcours du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions a vite tourné court et il part de plus loin que ses aînés. Néanmoins, à 19 ans, il peut concrètement espérer gagner ce prix lors des années à venir. Les milieux de terrains N’Golo Kanté et Paul Pogba qui se sont montré excellent tout au long de cette compétition peuvent légitiment y prétendre. Leur saison loin d’être flamboyante en club pourrait cependant les plomber. La Croatie dispose également d’un redoutable prétendant dans ses rangs en la personne de Luka Modric. Dépositaire du jeu du Real Madrid depuis sa deuxième saison à la Casa Blanca en 2013-2014, le milieu de terrain dispose de solides arguments.

Encore une fois incontournable, il a remporté sa quatrième Ligue des Champions avec le Real Madrid avec en point d’orgue un match sublime de sa part en finale contre Liverpool (3-1). Le natif de Zadar n’est également pas étranger au parcours de la Croatie dans cette Coupe du monde. S’il a souvent semblé à la limite physiquement, il n’a jamais craqué et s’est distingué lors de chacune des rencontres qu’il a disputées. Précieux dans l’organisation du jeu, par ses passes de l’extérieur du pied où son travail défensif, il pourrait être récompensée à 32 ans par son formidable travail de l’ombre. Depuis le début du Mondial russe, il a d’ailleurs été élu trois fois homme du match. Le duel entre la France et la Croatie pourrait sacrer l’un de ces hommes. À moins que Cristiano Ronaldo, encore une fois intraitable en Ligue des Champions vienne s’offrir une sixième statuette.