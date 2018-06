Après avoir bien géré l’écueil irlandais, place désormais à l’Italie pour l’équipe de France. Une confrontation toujours particulière pour les deux sélections. Et pour faire plaisir au plus grand nombre, les Bleus se produiront sous les yeux des spectateurs de l’Allianz Riviera à Nice. L’occasion rêvée pour Didier Deschamps de réaliser quelques petites retouches sur son équipe type. Ainsi, le sélectionneur tricolore devrait toujours opter pour un 4-3-3 mais lancera dans le grand bain son habituel capitaine Hugo Lloris.

En défense, on pourrait retrouver le duo Rami, Umtiti en charnière centrale, accompagné par Benjamin Pavard et Lucas Hernandez sur les côtés. Au milieu, Didier Deschamps songerait à maintenir Corentin Tolisso excellent face à l’Irlande au Stade de France. À ses côtés devraient prendre place N’Golo Kanté et Paul Pogba. En attaque, Kylian Mbappé pourrait être une nouvelle fois titularisé, avec Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé. Olivier Giroud et Benjamin Mendy seraient ainsi préservés.

Balotelli titulaire face aux Bleus ?

Côté italien, Roberto Mancini s’appuierait également sur un 4-3-3 et devrait procéder également à quelques changements dans son onze par rapport au succès face à l’Arabie Saoudite (2-1). Ainsi, l’ancien Parisien Salvatore Sirigu devrait garder les buts transalpins ce soir. Devant lui, la paire Bonucci-Rugani (même si Caldara de l’Atalanta a aussi ses chances selon La Gazzetta) pourrait composer la charnière centrale, accompagnée de Zappacosta et De Sciglio sur les côtés.

Dans l’entrejeu, le nouveau sélectionneur italien devrait opter pour le trio Pellegrini, Jorginho et Cristante. Enfin en attaque, la Squadra Azzurra s’appuierait sur Chiesa, Balotelli, Insigne. L’occasion pour Super Mario d’effectuer ses adieux au public de l’Allianz Riviera après avoir porté pendant deux saisons le maillot de l’OGC Nice. Face à un adversaire réputé pour sa discipline tactique, les Bleus vont-ils tirer leur épingle du jeu ? Réponse ce soir à partir de 21 heures.