La France doit confirmer. Quelques jours après son succès contre l’Australie (2-1) pour son entrée en lice dans cette Coupe du monde 2018, l’équipe de France défie ce jeudi (17h, en direct sur Foot Mercato), le Pérou pour son deuxième match dans ce groupe C. Une nouvelle victoire enverrait presque les Bleus en huitièmes de finale, mais rien n’est acquis. Face aux Péruviens, les hommes de Didier Deschamps devront montrer de meilleures choses après leur performance face aux Socceroos.

Pour ce faire, Deschamps devrait mettre en place un troisième schéma tactique en autant de matches. Après le 4-4-2 en losange lors du match amical contre les Etats-Unis (1-1) et le 4-3-3 face à l’Australie, le sélectionneur des Bleus devrait opter pour un 4-2-3-1. Dans les cages, Hugo Lloris aurait toujours la confiance de son entraîneur. Devant le capitaine de cette équipe de France, la défense ne devrait pas changer. Benjamin Pavard et Lucas Hernandez seraient dans les couloirs, tandis que la charnière centrale devrait être composée de Raphaël Varane et Samuel Umtiti, en quête de rachat après sa main dans la surface samedi.

Blaise Matuidi en ailier gauche ?

En ce qui concerne les deux sentinelles, Paul Pogba devrait être associé à N’Golo Kanté. C’est l’animation offensive qui devrait changer. Déjà titulaire contre l’Australie, Kylian Mbappé devrait débuter à droite, tout comme Antoine Griezmann au poste de numéro 10. Au poste d’ailier gauche, Didier Deschamps aurait en effet choisi Blaise Matuidi, qui remplacerait numériquement Corentin Tolisso. L’autre changement serait opéré à la pointe de l’attaque, puisqu’Olivier Giroud pourrait débuter, mettant Ousmane Dembélé sur le banc.

En face, le Pérou de Ricardo Garreca devrait se présenter également en 4-2-3-1 avec toujours Pedro Gallese dans les buts. Luis Advincula, Christian Ramos, Alberto Rodriguez et Miguel Trauco composeraient la défense péruvienne. Au milieu de terrain, Pedro Aquino et Yoshimar Yotun devraient être alignés devant la charnière centrale. Le trio André Carrillo-Jefferson Farfan-Christian Cueva pourrait se positionner juste au-dessus. Remplaçant contre le Danemark (0-1), Paolo Guerrero, véritable star de cette sélection, devrait quant à lui débuter à la pointe de l’attaque.