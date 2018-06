Demain à 17 heures, l’équipe de France, invaincue dans ce Mondial pour le moment, va tenter de réaliser la passe de trois face au Danemark au stade Loujniki de Moscou. Une ville où nos deux envoyés spéciaux durant cette Coupe du Monde sont présents pour vous faire vivre cette compétition au plus près.

Au programme de ce JT, un point traditionnel sur le quotidien des Bleus entre Istra et Moscou. Retour également sur les conférences de presse de Didier Deschamps et de Raphaël Varane ainsi que sur les dernières tendances pour la composition de départ face aux Danois. Enfin, gros plan sur Benjamin Mendy, l’un des grands perdants du turn over mis en place par DD, et sur le Danemark, une sélection qui a plusieurs atouts en poche.