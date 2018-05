Le mail de la discorde. En envoyant un mail à Didier Deschamps pour annoncer son refus d’être suppléant en équipe de France, Adrien Rabiot s’est tiré une balle dans le pied. Si la déception du milieu de terrain du Paris Saint-Germain peut se comprendre, celle-ci interpelle au sein des Bleus. Certes, Rabiot méritait sûrement de figurer parmi les 23 pour le Mondial si l’on se réfère à sa saison convaincante avec le PSG. Mais le sélectionneur national a tranché et en défaveur du jeune Parisien. Son refus d’endosser le rôle de suppléant peut être considéré comme un acte de défiance par Deschamps et son staff.

Si l’incompréhension prédomine, certains joueurs et membres du staff n’ont pas hésité à monter au créneau pour défendre le groupe France. À commencer par Guy Stéphan qui voit des conséquences fâcheuses pour l’intéressé. « C’est très surprenant. Je ne m’y attendais pas. Je ne suis pas sûr qu’il ait très bien réfléchi à toutes les conséquences que cela pouvait avoir, qu’elles soient médiatiques, par rapport à son club, à son avenir, par rapport à tout ça. Il y a de l’incompréhension chez les joueurs. Ils ne veulent pas blâmer Rabiot, parce que c’est un gars attachant, mais ils ne comprennent pas. Peut-être qu’il s’exprimera, » confiait ainsi l’adjoint de Deschamps.

Hugo Lloris ne digère pas le choix de Rabiot

Si le discours se voulait mesuré, Lucas Hernandez a clairement affiché son courroux. « C’est vrai qu’il doit être déçu car c’était quelqu’un d’important dans le groupe. Il était venu dans toutes les dernières sélections, et voir qu’à la dernière tu n’es pas pris, tu peux être déçu mais ce que je ne comprends pas, c’est de refuser d’être réserviste, c’est quand même l’équipe de France, c’est quand même ton pays, il s’est peut-être précipité un peu en disant ça, » révèle ainsi le défenseur de l’Atlético. De son côté, Nabil Fekir a stigmatisé publiquement le choix de son partenaire chez les Bleus. « Pour moi, c’est une erreur. Moi, personnellement, j’aurais accepté. Chacun est libre de ses choix. On n’est pas là pour dire si l’a eu raison ou pas. Il est grand, il sait ce qu’il fait, » estime ainsi le capitaine de l’Olympique Lyonnais.

Hugo Lloris, dont la prise de parole sur cette affaire était attendue, préfère lui s’attarder sur la forme de la démarche initiée par Adrien Rabiot. Pour le capitaine de l’équipe de France, le joueur de 23 ans aurait dû tout tenter pour que Didier Deschamps regrette son choix. « Je peux comprendre la déception d’être réserviste, après c’est la forme qui n’est pas bonne. La meilleure façon de montrer son mécontentement, c’est en l’actant sur le terrain, en étant professionnel et en essayant de donner tort à son sélectionneur et entraîneur. Maintenant, Adri est un jeune joueur… C’est surprenant, mais on regarde devant. En tout cas, ça n’a pas pollué le début de rassemblement. » Réponse lundi soir au Stade de France à partir de 21 heures face à l’Irlande...