Le défenseur français rejoint les Bleus le mardi 29 mai dernier le lendemain du succès de l’Equipe de France face à l’Irlande (2-0). Deux jours plus tard, Zinedine Zidane annonce son départ du Real Madrid. En conférence de presse, le joueur de 25 ans a livré les coulisses de cette décision inattendue et décrit ce que le champion du monde 1998 lui a apporté durant son mandat à la Maison Blanche.

« Le job de coach du Real est difficile, éprouvant. Il ne nous a pas prévenus avant mais à la dernière minute. Par la suite on verra si on le croise ici à Clairefontaine. Ce n’est pas le moment de parler de ça. Il m’a fait venir à Madrid, il a eu une pluie d’éloges mérités. J’ai eu une excellente relation avec lui. J’ai beaucoup travaillé techniquement avec lui, mon jeu long, ma relance. Au niveau tactique aussi. Il m’a beaucoup apporté. Il m’a dit de bien me reposer, me déconnecter et il m’a souhaité bonne chance. »

Le remplaçant de Zidane doit avoir du caractère

De la chance, l’ancien Lensois va en avoir besoin pour réaliser un bon Mondial avec les Bleus en Russie. Forfait sur blessure (cuisse gauche) lors de l’Euro 2016, le natif de Lille disputera son deuxième grand tournoi avec la France après la Coupe du Monde 2014 au Brésil. Il devrait avoir du temps de jeu lors du dernier match de préparation contre les Etats-Unis le samedi 8 juin avant l’envol vers Russie. En attendant les débuts des hostilités, Raphaël Varane a donné son avis sur la succession de Zinédine Zidane au Real Madrid.

« On a besoin d’un coach capable d’évoluer dans le contexte madrilène, ce n’est pas évident du tout. "Zizou" a fait quelque chose qu’il sera difficile de refaire. Ce qu’il a fait en deux ans et demi c’est exceptionnel. On ne demandera pas au nouveau de faire cela. Il faut de l’expérience même si le coach Zizou n’en avait pas beaucoup. Il en avait beaucoup comme joueur. », a-t-il précisé en conférence de presse. A l’heure actuelle, le president du Real Madrid Florentino Perez peine à trouver le successeur de Zidane.