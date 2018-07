Ce soir, c’est toute la Russie qui va vibrer pour son équipe. Invitée surprise des quarts de finale de son Mondial, la sélection entraînée par Stanislav Tchertchessov affronte la Croatie au stade Olympique de Sotchi. A cette occasion, le sélectionneur russe ne devrait pas trop modifier le onze qui a battu l’Espagne aux tirs au but lors du tour précédent. Ainsi, la Russie devrait se présenter en 5-3-2 avec Akinfeïev dans les buts.

Devant lui, on pourrait retrouver en charnière centrale le trio composé de Granat, Ignashevich, Kutepov. Sur les côtés, on retrouverait Kudryashov et Fernandes. Dans l’entrejeu, Tchertchessov devrait maintenir sa confiance à Kuzyaev, Zobnin et Samedov. Plus haut, Golovin aura pour mission d’alimenter Dzyuba. Côté croate, Zlatko Dalic pourrait s’appuyer sur le onze qui s’est qualifié face au Danemark en 4-3-3.

Dans les buts, le gardien de l’AS Monaco Subasic démarrera la rencontre. Devant lui, on retrouverait en charnière centrale la paire Lovren-Vida. A gauche, Strinic occuperait le couloir et Vrsaljko devrait être son alter ego à droite. Dans l’entrejeu, le trio Brozovic, Modric, Rakitic démarrerait le match avec pour mission d’organiser le jeu de leur équipe. En attaque, Dalic devrait reconduire le trio Rebic, Perisic, Mandzukic. Reste à savoir désormais quelle équipe rejoindra la France et la Belgique dans le dernier carré de cette Coupe du Monde...