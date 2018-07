Qui de la Suède ou l’Angleterre allaient rejoindre la France et la Belgique dans le dernier carré de ce Mondial ? Les deux nations croisaient le fer cet après-midi à la Samara Arena. A cette occasion, Janne Andersson alignait un 4-4-2 avec le duo Berg-Toivonen en pointe. Côté anglais, Gareth Southgate optait pour un 3-5-2 avec le duo d’attaque Sterling-Kane et pouvait finalement compter sur Ashley Young. Le début de match était marqué par nombreuses erreurs techniques de la part des deux équipes. Il fallait attendre la douzième minute pour entrevoir une opportunité suédoise. Aux abords de la surface, Claesson décochait une lourde frappe qui passait au dessus. L’Angleterre réagissait quelques minutes plus tard sur une contre attaque initiée par Henderson qui lançait Sterling.

Le joueur de City prenait la défense suédoise de vitesse avant de laisser le ballon à Kane dont la frappe passait à côté (19e). La sélection anglaise montrait enfin le bout de son nez. Trippier récupérait le ballon sur la droite, jouait avec Lingard qui retrouvait à nouveau le joueur de Tottenham. Ce dernier centrait fort devant le but mais ne trouvait pas preneur (23e). Alors que l’Angleterre se trouvait dans un temps fort, celle-ci ouvrait le score. Suite à un corner tiré par Young, Maguire catapultait le cuir de la tête au fond des filets d’Olsen (0-1, 30e). Les hommes de Southgate manquaient de doubler la mise juste avant la pause. Sur un long ballon d’Henderson en profondeur, Sterling se retrouve seul devant Olsen mais perd son duel face au portier scandinave très bien sorti (45e).

Dele Alli libère l’Angleterre

Au retour des vestiaires, la Suède mettait la pression sur les buts gardés par Pickford. Sur la gauche, Claesson distillait un excellent centre pour Berg dont la tête était repoussée in extremis par Pickford grâce à une superbe parade (46e). Une piqûre de rappel qui avait le mérite de réveiller les Three Lions. Sur un coup-franc d’Ashley Young, Maguire remettait de la tête pour Sterling dont le retourné revenait sur la tête de Maguire dont la tête était sauvée en catastrophe (54e). Peu avant l’heure de jeu, l’Angleterre prenait le large.

Sur la droite, Trippier alertait Lingard qui centrait pour Dele Alli dont la tête ajustait Olsen (0-2, 58e). Touché dans son orgueil, la Suède réagissait. Sur la droite, Toivonen centrait au point de penalty pour Claesson dont la frappe était repoussée une nouvelle fois par Pickford (62e). Le gardien d’Everton sauve une nouvelle fois les siens suite à un centre de Guidetti sur la gauche pour Berg dont la frappe en pivot était détournée en corner par Pickford (72e). Dans le dernier quart d’heure, les joueurs suédois semblaient rendre les armes, les Anglais géraient tranquillement la fin de match. Grâce à ce succès maîtrisé, l’Angleterre se qualifiait pour les demi-finales du Mondial.

L’homme du match : Pickford (7,5) : le portier d’Everton a passé une première période relativement tranquille où il n’a jamais été inquiété. Il a sauvé les siens au retour des vestiaires en sortant magistralement une tête de Berg (46e). Le gardien anglais se distingue une nouvelle fois sur une frappe de Claesson qu’il repousse avec brio (62e). Sur un nuage, il détourne d’une superbe claquette la tentative en pivot de Berg (72e). Encore une prestation de haute facture pour le dernier rempart britannique.

Suède

Olsen (5,5) : le portier suédois a dégagé une certaine sérénité sur ses interventions en première période, notamment sur les centres anglais (11e, 24e). Sur la tête de Maguire, il n’a pas pu empêcher l’ouverture du score (30e). Il a été décisif par deux fois devant Sterling en gagnant ses face-à-face (44e, 45e). Sur le but de Dele Alli (58e), il s’est fait fusiller à bout portant et n’a rien pu faire. Dommage.

Augustinsson (3,5) : le latéral gauche du Werder Brême s’est attaché à défendre. Il a effectué quelques montées pour essayer d’apporter le surnombre sur son côté, mais en vain. Une deuxième période difficile pour lui, qui laisse Lingard centrer pour le but de la tête de Dele Alli (58e). Trop d’espaces pour ses adversaires qui ont causé des décalages, notamment à la 78e sur un centre de Trippier.

Granqvist (4) : une première demi-heure solide de la part du capitaine suédois. Des interventions propres sur Sterling (10e) et sur Kane (20e, 29e) ont permis à son équipe de tenir. La fin de la première période a été plus difficile et s’est fait dépasser par trois fois, notamment sur le but (30e, 44e, 45e). La deuxième a été dans la continuité, donc compliquée pour le défenseur de Krasnodar. Il pourra se consoler avec la naissance de son fils.

Lindelöf (4) : associé à Granqvist dans l’axe, il n’a pas lâché Kane pendant le match. Malgré une belle intervention devant Sterling (43e), il a aussi été dépassé dans la foulée (44e, 45e). Dans la continuité de la fin de première période, la deuxième a été beaucoup plus difficile, pour lui comme pour tous ses compères en défense. Plus d’espaces donc plus de sollicitations et un but (58e) qui vient les punir.

Krafth (3) : pas un bon match pour le remplaçant de Lustig (suspendu). Bien qu’il ait contenu Dele Alli en première période. Chose qu’il n’arrive pas à faire sur le but de ce dernier (59e). Il a laissé beaucoup d’espaces sur le côté droit suédois en seconde période. Trop peu présent offensivement, il n’a centré qu’une seule fois (38e). Touché en fin de match, il a été remplacé par Jansson (85e), qui n’a pas apporté grand-chose à son équipe.

Forsberg (3,5) : titulaire à gauche au milieu de terrain, il ne s’est pas montré décisif en première période, défendant plus qu’il n’a attaqué, et ne centrant qu’une seule fois. Sur le but de Maguire (30e), l’Anglais a pris le dessus sur lui pour placer sa tête. Une deuxième période trop terne qui l’a amené à se faire remplacer par Martin Olsson (65e). Une entrée qui n’a pas pesé sur le match.

Ekdal (4) : pendant les trente premières minutes, il a été solide dans les duels et à la récupération, complétant bien son compère du milieu Larsson. Mais dès le but (30e), il a baissé de régime et à la reprise, il a eu beaucoup plus de mal à faire les efforts. Il a laissé des espaces au milieu en lâchant le pressing, surement dû à la fatigue.

Larsson (4) : on peut faire le même constat que pour Ekdal. Trente minutes maitrisées et puis une suite plus difficile. Il n’a pas réussi à continuer le pressing commencé en première période. Il s’est peu à peu éteint au fil de la rencontre et n’a pas réussi à sonner la révolte pour revenir dans ce match.

Claesson (4,5) : comme Forsberg, il a été plus en vue défensivement qu’offensivement en première période. Même s’il a eu du mal à se projeter vers l’avant, il est l’auteur de la première frappe du match qui est passée au-dessus (12e). A la reprise, il se montre plus dangereux, notamment sur un centre sur la tête de Berg (47e) ou sur un mouvement en triangle avec Berg et Toivonen. Insuffisants pour marquer.

Berg (4) : il est le joueur ayant le plus tiré au but lors de cette compétition (13 fois). Mais aujourd’hui, il n’a pas tenté sa chance en première période. Pourtant solide dans les duels en début de match, il n’a pas été trouvé par ses coéquipiers. Malgré une bonne reprise de la tête à la 47e minute. Sa belle remise sur Claesson (62e) et sa belle frappe en pivot repoussée par Pickford (72e) n’ont pas été suffisantes.

Toivonen (3,5) : le Toulousain, aligné en attaque au côté de Berg, a procuré pas mal d’efforts, mais n’a pas été tranchant. Pas dangereux devant le but, il n’a pas été en position de marquer dans ce match. Le beau mouvement effectué avec Berg et Claesson (62e), dont il est à l’origine, a été la seule chose qu’il ait réussie. Trop peu pour être décisif. Il a été remplacé par Guidetti (65e) qui n’a pas réellement pesé sur la défense anglaise.

Angleterre

Maguire (6) : le défenseur de Leicester a fait preuve de solidité derrière. Dur sur l’homme dans les duels, il s’est distingué en ouvrant le score pour son équipe sur une superbe tête consécutive à un corner d’Ashley Young (0-1, 30e). Précieux dans le domaine aérien notamment sur les phases arrêtées.

Stones (6) : le joueur de Manchester City a rassuré sa défense par son sens du placement, et par ses interventions. Sa lecture du jeu lui permet d’anticiper des situations chaudes pour son équipe. Une prestation solide du défenseur anglais.

Walker (5,5) : sérieux, il ne s’est pas embarrassé dans le jeu en jouant simple notamment dans ses relances. Toujours présent quand il s’agit d’aller au combat, il a baissé un peu le pied dans le second acte, sans pour autant être mis en difficulté. Un après-midi plutôt tranquille.

Young (5,5) : titularisé sur le flanc gauche, il a bien utilisé son couloir notamment dans le premier acte où on l’a vu souvent déborder et centrer. Son excellent corner permet à Maguire d’ouvrir le score pour l’Angleterre (0-1, 30e). Un peu moins en vue dans le second acte, où il s’est évertué à bien fermer son couloir gauche.

Henderson (6,5) : le milieu de Liverpool est la rampe de lancement de son équipe. C’est lui qui oriente le jeu, distribue et récupère les ballons. C’est lui qui amorce la contre attaque anglaise qui voit Kane frapper à côté (19e). Son ouverture lumineuse en profondeur pour Sterling aurait pu devenir une passe décisive si son partenaire n’avait pas perdu son duel face à Olsen (45e). Il alterne jeu court, jeu long avec aisance. Remplacé à la 84e par Dier qui n’a pu se mettre en évidence.

Trippier (6) : le joueur de Tottenham a bien utilisé son couloir droit et a essayé d’apporter offensivement. Son centre fort devant le but en première période aurait mérité meilleur sort (23e). Toujours aussi généreux dans l’effort, son activité est incroyable. A logiquement baissé le pied physiquement en fin de match.

Alli (5,5) : son entame de match fut catastrophique matérialisée par un certain déchet dans les transmissions (11 ballons perdus en première période). Il a essayé d’évoluer plus bas dans l’entrejeu pour toucher plus de ballons. Au retour des vestiaires, la pépite de Tottenham fut plus inspirée. Il est récompensé en marquant le second but anglais d’une superbe tête (0-2, 58e). Un but qui l’a totalement libéré dans son jeu. Remplacé à la 76e par Delph qui s’est montré discipliné défensivement.

Lingard (5) : plutôt discret dans le premier acte, il a essayé de combiner avec ses attaquants et d’écarter le jeu sur Trippier et Young. Son excellent centre permet à Dele Alli d’inscrire le deuxième but anglais (0-2, 58e). Pas très heureux dans ses initiatives, du déchet dans les transmissions.

Kane (5) : très discret en première période, il n’a pas eu grand chose à se mettre sous la dent. Il s’octroie lui même une opportunité en chipant le ballon dans les pieds de Sterling mais sa frappe filait à côté (19e). Il a essayé de décrocher pour participer au jeu dans le second acte mais ne s’est pas montré dangereux.

Sterling (5,5) : l’ailier virevoltant de Manchester City a souvent décroché pour apporter sa percussion et ses accélérations. Il est à la manœuvre sur une contre attaque anglaise conclut par une frappe de Kane (19e). L’un des seuls à apporter du mouvement sur le plan offensif. Il manque l’immanquable suite à une superbe ouverture en profondeur d’Henderson (45e). Toujours dangereux dès qu’il prend la profondeur. Remplacé à la 90e par Rashford