14h37 : Florentin Pogba nous livre son pronostic. Victoire des Bleus par un but d’écart.

« Ça va être dur, mais la France va gagner par un but d’écart », m’a confié le sympathique Florentin Pogba. #URUFRA pic.twitter.com/AboC52rjoI — Dahbia Hattabi (@DahbiaHattabi) 6 juillet 2018

14h36 : Les proches des Bleus sont arrivés au stade

Les familles et proches des Bleus arrivent au Nijni Novgorod Stadium. #URUFRA pic.twitter.com/6puF0pFxMd — Dahbia Hattabi (@DahbiaHattabi) 6 juillet 2018

14h34 : Djibril Sidibé est déjà dans le match

14h31 : Il y a tout de même un peu moins d’effervescence que face à l’Argentine.

Contrairement au matche face à l’Argentine, l’ambiance est un peu moins folle aux abords du Nijni-Novgorod stadium #URUFRA pic.twitter.com/Q751by3lyS — Matthieu Margueritte (@MattMargueritte) 6 juillet 2018

14h28 : Les supporters uruguayens mettent l’ambiance devant le Nizhny Novgorod Stadium.

14h14 : Quatre joueurs français sont sous la menace d’une suspension pour une éventuelle demi-finale. Il s’agit de Paul Pogba, Olivier Giroud, Benjamin Pavard et Corentin Tolisso. Ce dernier devrait d’ailleurs être titulaire selon les informations du Parisien.

14h12 : Lucas Hernandez est prêt

14h03 : un grand défi attend les Bleus. Ils n’ont plus marqué face à l’Uruguay depuis 1985 et une victoire 2-0 au Parc des Princes. Dominique Rocheteau et José Touré sont donc les derniers buteurs français face à la Celeste.

1985 - Les Bleus sont restés muets lors de leurs 5 derniers matches face à l'Uruguay(soit une disette de 484 minutes), le dernier buteur tricolore étant José Touré le 21 août 1985 (2-0). Aphones. #URUFRA pic.twitter.com/rv7iiUnwpa — OptaJean (@OptaJean) 6 juillet 2018

13h56 : On n’en peut déjà plus d’attendre

13h43 : les joueurs de Stuttgart rendent hommage à leur coéquipier français Benjamin Pavard, en reprenant la désormais célèbre chanson en son honneur.

13h27 : le point météo à Nijni Novgorod, ciel nuageux au-dessus du stade

13h23 : vous avez été très nombreux à nous envoyer votre onze idéal pour Uruguay-France. Voici les résultats :

13h08 : les confrontations entre l’Uruguay et la France sont souvent avares en but.

0-0 - 4 des 5 dernières confrontations entre l’Uruguay et la France se sont terminées sur le score de 0-0. Toto. #URUFRA pic.twitter.com/MYOD1fTYTY — OptaJean (@OptaJean) 6 juillet 2018

13h03 : le vestiaire de l’équipe de France est déjà prêt au stade de Nijni Novgorod.

Le vestiaire n'attend plus que les joueurs ! #FiersdetreBleus

Coup d'envoi de #FRAURU à 16h00 pic.twitter.com/nkTQqmMrMn — Equipe de France (@equipedefrance) 6 juillet 2018

13h02 : l’équipe de France est impatiente !

13h : évoluant à domicile, l’Uruguay évoluera avec sa tenue home,à savoir un maillot bleu ciel, ainsi qu’un short et des chaussettes noires. Quant à l’équipe de France, elle devrait évoluer avec sa tenue extérieure, à savoir son maillot blanc. Evoluant traditionnellement avec un short bleu nuit avec cette tenue, les Bleus pourraient être contraints à évoluer avec un short blanc.

12h45 : avec la suspension de Blaise Matuidi, Didier Deschamps hésitait encore entre Corentin Tolisso et Nabil Fekir pour le quart de finale de la Coupe du monde entre la France et l’Uruguay.

11h35 : Coup d’envoi de la rencontre à 16h, et vous pourrez bien évidemment vivre ce Uruguay-France sur Foot Mercato en live commenté.

11h30 : bienvenue sur FM dans notre live spécial Uruguay-France. Suivez au fil de la journée toutes les informations et indiscretions liées à ce quart de finale qui va faire vibrer la France et tous les supporters des Bleus.