Tout le peuple français retient son souffle. Six jours après sa belle victoire contre l’Argentine lors de son huitième de finale de la Coupe du monde 2018, l’équipe de France affronte l’Uruguay en quart dans quelques heures à Nijni Novgorod (16h, en direct sur Foot Mercato). Et si le bilan des Bleus contre La Celeste n’est pas très bon, les hommes de Didier Deschamps tenteront bien évidemment de rompre la malédiction en Russie. Pour aller chercher ce billet pour le dernier carré, le sélectionneur des Bleus devrait garder son 4-2-3-1, proche de celui que vous préconisiez jeudi soir.

L’ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille devrait conserver son capitaine Lloris dans les cages. La défense française ne devrait pas changer non plus. Auteur d’un magnifique but contre l’Albiceleste, Pavard serait aligné côté droit. La charnière centrale devrait être composée de Varane et Umtiti tandis que Lucas Hernandez prendrait place dans le couloir gauche.

Fekir pour remplacer Matuidi ?

L’entrejeu devrait, lui, être légèrement modifié. Si les deux sentinelles ne devraient pas changer, Pogba et Kanté seraient en effet les élus, c’est sur le plan offensif que Didier Deschamps pourrait apporter une surprise. En effet, suite à la suspension de Matuidi, Fekir pourrait être présent au poste d’ailier gauche, même si Tolisso garde encore toutes ses chances à quelques heures du coup d’envoi selon les indiscrétions de L’Équipe et du Parisien. Griezmann conserverait sa place en numéro 10, tout comme Mbappé à droite et Giroud en pointe.

Dans les rangs uruguayens, Oscar Tabarez pourrait reconduire le même onze de départ, à une exception près. Toujours pas entièrement rétabli, Cavani devrait laisser sa place en attaque à Stuani, qui évoluerait donc aux côtés de Suarez. Au milieu de terrain, Nandez, Torreira, Vecino et Bentancur seraient une nouvelle fois alignés. La défense ne changerait pas non plus puisque Caceres, Gimenez, Godin et Laxalt sont attendus. Muslera devrait lui prendre place dans les cages de La Celeste.