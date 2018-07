« Nous croisons les doigts pour lui », a confié Luis Suarez au sujet de son coéquipier Edinson Cavani, touché au mollet gauche face au Portugal samedi soir. Comme le joueur du FC Barcelone, tout l’Uruguay prie ou allume des cierges aujourd’hui pour qu’El Matador soit sur pieds pour affronter l’équipe de France demain en quart de finale de la Coupe du Monde à Ninji-Novgorod. Lundi, après des premiers examens, les premiers retours concernant sa présence face aux Bleus étaient plutôt pessimistes au pays. Mais ces dernières heures, l’espoir est revenu du côté de La Celeste. En effet, Cavani s’est entraîné ce jeudi, à la veille du choc face aux Tricolores. Il s’agit de sa première séance depuis sa blessure. Précisons toutefois qu’il s’est entraîné à part du groupe et a touché le ballon sous le regard attentif d’un membre du staff uruguayen de l’entraîneur Oscar Tabarez. Le sélectionneur a d’ailleurs fait un point sur la situation du footballeur de 31 ans en conférence de presse.

« Depuis qu’Edi s’est blessé, c’est un problème très important pour nous. Ensuite, il a travaillé et a récupéré. Il a fait ses soins. C’est ce qu’il fait aujourd’hui. Nous avons communiqué deux fois à ce sujet. Il y a eu des rumeurs qui nous ont obligé à communiquer encore une fois. Je ne veux pas entrer dans ce jeu qui plait au concept du journalisme que je ne partage pas. (...) Vous saurez plus tard qui sera titulaire et qui sera remplaçant. Nous voulons jouer ce match avec l’ambition de le gagner. Nous ne voulons donner aucune importance à ces choses qui n’ont rien à voir avec le match. Encore 24 heures de patience ». Vingt-quatre heures durant lesquelles tout sera donc possible. Mais à écouter nos confrères de la presse uruguayenne, la tendance est plutôt à ce que Cavani débute sur le banc. « Nous nous attendons à ce qu’il soit remplaçant. Il a retouché le ballon mais s’il est sur le banc, il n’entrera que si le résultat n’est pas en faveur de l’Uruguay. Et s’il entre, Tabarez pourrait lui donner au moins 20 minutes de jeu, voire plus », nous a expliqué un suiveur de La Celeste.

Cavani sur le banc face aux Bleus ?

Un discours semblable à celui de Federico Pasta, journaliste à Radio Montecarlo Television Uruguay. « La première chose, et c’est le plus important, c’est qu’il n’a pas écarté Edinson Cavani du match. Il fera partie des joueurs convoqués. Cavani sera sous les ordres du sélectionneur. Selon nos sources, il sera bien remplaçant en raison des exigences physiques d’un match de Coupe du Monde. Ce serait risqué de le mettre titulaire. Mais l’évolution de sa blessure a surpris tout le staff médical de la sélection. Grâce au travail de tous les jours d’Edinson et du physiothérapeute, tout cela évolue très favorablement alors que tout le monde le donnait forfait. En ce qui concerne son temps de jeu, ça dépendra du match. Si c’est serré, et que l’équipe a besoin de Cavani, je dirais qu’il n’entrera pas pour jouer moins de 30 minutes. Mais c’est encore prématuré pour le dire. En plus, il faut attendre les 24 heures restantes pour voir comment ça évolue. » Face à cette situation, Didier Deschamps est prêt à toutes les éventualités. « Je prépare mon équipe dans le cas de figure où il y a Cavani, mais aussi avec d’autres possibilités. Vous le saurez une heure avant le match. À moins que vous me donniez l’information avant ».

DD a ajouté ensuite : « Tabarez a d’autres options. L’Uruguay avec Cavani ... Lui c’est le top mondial. Il a fait un excellent début de compétition. S’il n’est pas là, ça ne changera pas le visage de l’Uruguay. La qualité de Cavani est au-dessus de nombreux attaquants ». Même discours du côté du capitaine Hugo Lloris, qui se méfie justement des autres joueurs dont dispose le sélectionneur de l’Uruguay (Stuani pourrait suppléer Cavani). « On se prépare à toute éventualité, qu’il soit là ou pas là. On sait ce qu’il représente pour l’équipe d’Uruguay. Mais les joueurs qui peuvent prendre sa place seront performants, même si la paire Cavani-Suarez est l’une des plus belles du monde. Cavani a marqué l’histoire de son club du PSG en nombre de buts inscrits. C’est un gagnant, un leader, il est très respecté en France, le joueur, l’homme et ses valeurs ». Un homme qui pourrait être un surhomme à écouter Adil Rami, qui ne voit pas comment le joueur peut être disponible après une telle blessure et un laps de temps trop court pour se remettre. « Le malheur des uns fait le bonheur des autres. On parle d’un des meilleurs attaquants au monde qui était en pleine confiance. C’est pas plus mal pour nous. Moi, j’ai eu une blessure au mollet. J’ai essayé de démonter la science. S’il joue, il aura bien démonté la science. Il faut arrêter de nous faire croire qu’il va être disponible. » Rami comme les Bleus seront fixés demain !